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Раскрыты секреты долголетия японцев

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  • 24.04.2021, 15:30
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Раскрыты секреты долголетия японцев

При этом занятия спортом не пользуются большой популярностью в Японии.

Пользователь китайской социальной сети WeChat раскрыл несколько секретов долголетия японцев. Ключевым фактором оказалась система питания нации, пишет lenta.ru.

По словам автора публикации, занятия спортом не пользуются большой популярностью у японцев. При этом им удается удерживать высокий уровень долголетия благодаря разнообразной пище — почти каждая трапеза включает мясо, фрукты и овощи. Второй причиной долголетия пользователь назвал медленное пережевывание продуктов, что позволяет японцам не переедать.

Третьим секретом долгой жизни стал способ приготовления еды — японцы предпочитают отваривать продукты или готовить на пару, а жарят в редких случаях. Последним секретом пользователь назвал употребление большого количества рыбы и морепродуктов, более полезных для здоровья, чем красное мясо.

В январе 2021 года врач-диетолог Марк Гилберт назвал секреты питания, способные продлить жизнь. Он посоветовал уменьшить количество потребляемых килокалорий и следить за количеством получаемого витамина D. Гилберт призвал есть больше ягод и отметил пользу зеленого чая, который помогает контролировать уровень сахара в крови и понижает давление.

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