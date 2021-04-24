Как агент ГРУ Чепига-Боширов получил паспорт гражданина Таджикистана? 3 24.04.2021, 15:39

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Власти страны говорят, что документ – подделка.

Несколько дней назад чешские спецслужбы обвинили во взрывах на военном складе в деревне Врбетице в 2014 году двух агентов российских спецслужб, сотрудников ГУ Генштаба РФ "Александра Петрова" и "Руслана Боширова". По паспортам на эти имена они въехали не только в Чехию осенью 2014 года, но также и в Великобританию весной 2018 года, когда, по данным уже британских спецслужб, провели операцию по отравлению "Новичком" бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и еще нескольких человек, пишет currenttime.tv.

Расследователи ранее установили, что "Петрова" на самом деле зовут Александр Мишкин, а "Боширова" – Анатолий Чепига. Но, как оказалось, в Чехии эти люди использовали еще два документа. Чтобы попасть на склад в Врбетице, Мишкин использовал паспорт гражданина Молдовы на имя Николая Попа, а Чепига – паспорт гражданина Таджикистана на имя Руслана Табарова.

МВД Таджикистана уже заявило, что "Руслан Табаров" не является гражданином Таджикистана, а паспорт, который он предъявил, чтобы попасть на склад в Врбетице, не зарегистрирован. "Данных о выдаче загранпаспорта на имя Табарова Руслана Халимовича 1975 года рождения за номером М 005947 от 25 февраля 2011 года в единой базе данных Паспортно-регистрационной службы МВД Таджикистана нет", – говорится в ответе ведомства.

Но откуда у Боширова-Чепиги оказался таджикский паспорт?

Судя по фотографии первой страницы документа, опубликованного чешскими властями, он полностью соответствует стандартам таджикистанского загранпаспорта старого образца. В МВД Таджикистана не пояснили, как разыскиваемый российский агент мог получить подобный документ.

О том, что таджикский паспорт несложно купить и для этого достаточно прийти в консульство Таджикистана с деньгами, ранее рассказывал в видеообращении к президенту России живший в Москве таджикистанский правозащитник Иззат Амон. Прямо перед своим задержанием он заявил, что участвовал в операции ФСБ России по получению такого документа.

"В 2015 году ко мне обратились представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации за помощью в получении нелегального паспорта в консульстве Таджикистана в Российской Федерации, – рассказывал он. – В 2014 году некий террорист был пойман на территории Республики Молдова с таджикским паспортом. Мы провели человека, он пошел в консульство и получил заграничный паспорт на имя гражданина Республики Таджикистан".

В конце марта Амона, руководителя московского центра "Тоджикон", задержали в России и выслали в Таджикистан. На родине его немедленно задержали силовики, сейчас он содержится в следственном изоляторе МВД Таджикистана.

Супруга Иззата Амона Сайера Тагоева связывает выдворение и последующий арест мужа в Таджикистане с его правозащитной деятельностью, в том числе с представлением в России таджикистанцев, которые бежали из страны от режима Рахмона.

По словам журналиста и политического обозревателя Хайрулло Мирсаидова, торговля таджикистанскими паспортами поставлена властями на поток: такая покупка доступна практически каждому. Особенным спросом паспорта пользуются у трудовых мигрантов, которым запрещен въезд в Россию.

"Россия и Таджикистан – стратегические партнеры и то, что российские спецслужбы использовали таджикский паспорт для своего агента, говорит об истинном отношении России к Таджикистану, – замечает Мирсаидов. – Также в течение многих лет таджикские мигранты, которых выдворяли из России, возвращались на родину, меняли имя и фамилию, получали новые паспорта и снова возвращались на заработки".

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