Как семья основателя сети «Домашний» оказалась в заложниках и при чем тут его гигантский долг? 1 24.04.2021, 16:46

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Приблизительный размер долгов Березовского перед поставщиками и кредиторами - около 38 миллионов.

Бизнес-сообщество Беларуси обсуждает ситуацию, в которую попал Иван Березовский (№47 в рейтинге бизнесменов-2019 ад Ej.by), собственник убыточной сети магазинов «Домашний», универсама «Центральный» и иных активов, пишет nn.by.

Неудачная стратегия и кризис ударили по оборотам сети, в результате чего пирамидальная схема расчетов с поставщиками обрушилась — и кинутыми оказались десятки компаний. Чтобы затянуть возврат долгов, Березовский начал дробить компании, а сам тем временем искал деньги.

«Кинутые» стали обращаться кто в суд, кто в органы.

Белорусские банки перекредитовывать Березовского отказались, а ситуация усугубилась тем, что задержанными оказались жена и сын бизнесмена, в то время как сам он за границей.

Вероятно, они были соучредителями в юридических лицах, зарегистрированных вместо дробленых основных компаний.

Насколько известно журналистам, приблизительный размер долгов Березовского перед поставщиками и другими кредиторами — около 38 миллионов. Источники тактично не называют в какой валюте.

Но среди представляющих наибольший интерес активов сейчас и в будущем эксперты называют зарубежную недвижимость и торговый центр «Секрет» в Гомеле. За эти объекты Березовский пытался получить всю необходимую сумму, совершив сделку с одним из бизнес-партнеров Топузидиса, но получил только предложение на меньшую сумму, от которой сначала отказался.

Так же проходили переговоры с другими потенциальными покупателями. В итоге, когда Березовский зашел на второй переговорный круг, сумма сделки снизилась еще на десять миллионов.

«Его ошибка в том, что не продал за первую цену. Рынок продавцов и покупателей такого крупного товара у нас маленький, и Березовский знает всех, у кого есть реальные десятки миллионов долларов, а они, соответственно, знают его и его ситуацию. Фигурально можно сказать, что если человеку надо продать «Рено» за 10 тысяч долларов, то он, если подождет, продаст. Если же ему надо продать срочно, то сбросит три тысячи и продаст в тот же день, потому что покупателей хватает. Но Березовскому нужно продать «Майбах» за миллион долларов, который сегодня, собственно говоря, и за 500 тысяч мало кто возьмет», — описывают ситуацию Березовского осведомленные источники.

Сейчас Березовский в тяжелой ситуации, но продолжает вести переговоры с крупными игроками белорусского рынка, особенно с теми, кто заинтересован в расширении сети своего ритейла.

Насколько известно журналистам, он не верит обещаниям следствия отпустить свидетелей по делу, как только появится в Беларуси сам. Но в то же время страдает от осознания, что семью взяли в заложники. По крайней мере о том, что указанные выше предложения существуют, он рассказывал приближенным.

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