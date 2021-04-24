Польша и Украина хотят обеспечить Центрально-Восточную Европу водородом 24.04.2021, 16:56

Иллюстрационное фото

Возможно, будут использованы газопроводы через украинскую территорию.

Еще один семинар энергетической группы стран Восточного партнерства был посвящен сотрудничеству в секторе водородной энергетики и возобновляемых газов под девизом «Transition towards hydrogen and green gases» (Переход к водороду и зеленым газам), передает «Польское радио».

Мероприятие в онлайн формате в очередной раз собрало представителей стран Европейского союза и Восточного партнерства, по инициативе Генерального директората Европейской комиссии по энергетике (DG ENER) и министерств, ответственных за энергетику Польши и Украины.

В обсуждении приняли участие, в частности, представители польских компаний Gaz-System, Lotos и PGNiG. Выступили также представители США из миссии США при Евросоюзе и Министерства энергетики США.

Водород, возобновляемые газы, биометан должны стать темами четырех семинаров в 2021 году. «Их целью будет обсуждение создания водородного рынка и сбора средств на развитие этих технологий», – сказал Виталий Кушниров из Министерства энергетики Украины. «В нашей стране развита система передачи газа. Мы изучаем возможность транспортировки водорода через нашу инфраструктуру», – добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».