Ученые обнаружили черную дыру так близко к Земле, как никогда прежде 3 24.04.2021, 16:58

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Уникальная черная дыра побила сразу два астрономических рекорда.

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили уникальную черную дыру, побившую сразу два астрономических рекорда, пишет для ВВС корреспондент по вопросам науки Николай Воронин

Во-первых, она расположена ближе всех прочих к нашей Солнечной системе - расстояние до нее почти втрое меньше, чем до предыдущего "рекордсмена".

Во-вторых, из всех когда-либо открытых подобных объектов этот - самый крошечный. Настолько, что не вписывается в существующую классификацию - для нее придется придумывать новую категорию.

Разумеется, назвать черную дыру "крошечной" можно только по космическим меркам: она все равно примерно втрое тяжелее Солнца, то есть почти в миллион раз превышает по массе нашу планету.

"Близко" - когда речь о расстояниях между астрономическими объектами - понятие тоже весьма относительное. Обнаруженная черная дыра расположена в одной с нами галактике Млечный путь, в созвездии Единорога, однако от Земли ее все равно отделяют примерно 1500 световых лет.

Впрочем, по космическим меркам это действительно почти что рукой подать. Для сравнения: расположенная в центре Млечного пути сверхмассивная черная дыра Стрелец A* находится дальше от Земли примерно в 18 раз.

А на единственной в своем роде фотографии, опубликованной учеными два года назад, запечатлен горизонт событий черной дыры (Мессье 87), откуда свет шел до Земли примерно в 36 тысяч раз дольше.

Авторы открытия уже успели окрестить карликовую черную дыру Единорогом - за ее уникальность и расположение. А поскольку в английском языке созвездия носят традиционные латинские названия, заголовок опубликованной по этому поводу статьи (A Unicorn in Monoceros) представляет собой игру слов и переводится как "Единорог в Единороге".

"То, что такую черную дыру удалось найти в нашей галактике - потрясающая новость, - заявил Оливер Йенрих, возглавляющий в Европейском космическом агентстве департамент астрофизических исследований. - Тем более что метод, с помощью которого она была обнаружена, может помочь найти и другие черные дыры звездной массы, которые пока не удавалось обнаружить традиционными методами".

Что такое черная дыра?

Обычно черные дыры выявляют благодаря их взаимодействию с другими космическими телами - например, когда она пожирает близлежащую звезду.

Черная дыра - это область пространства-времени, сила гравитации в которой настолько велика, что покинуть ее не могут никакие объекты или волны, в том числе свет.

Несмотря на название, черная дыра на самом деле не пуста изнутри. Напротив, она заполнена огромной массой материи, сжатой в небольшом объеме, что создает огромную силу притяжения.

Вокруг черной дыры располагается область, называемая горизонтом событий. Это воображаемая граница в пространстве, "точка невозврата", после пересечения которой вырваться из гравитационной ловушки уже невозможно.

Карлики и переростки

Черные дыры - самые загадочные и непостижимые астрономические объекты.

Их физические свойства, предсказанные Альбертом Эйнштейном еще в 1915 году, настолько отличаются от привычного нам мира, что не укладываются в голове.

Черную дыру сложно даже вообразить - ведь там перестают действовать все известные нам законы физики. Любые попытки рассчитать характеристики таких объектов при помощи уравнений в результате либо дают бесконечность, либо вообще теряют всякий смысл.

В теории черные дыры могут быть самого разного размера - от совсем крохотных, образовавшихся на заре существования Вселенной (их называют первичными), до настоящих исполинов, масса которых превышает солнечную в десятки миллиардов раз.

Таких сверхмассивных черных дыр (СМЧД) известно немало: они расположены в центре многих галактик, включая и наш Млечный путь. Однако до настоящего времени ученым не удавалось найти черную дыру массой меньше, чем пять солнечных.

"Открытие любой черной дыры небольшого размера - это всегда волнительно, - говорит доктор Фил Саттон, преподающий астрофизику в Университете Линкольна. - Они куда более интересны, чем их собратья-переростки, расположенные в центрах галактик, - в первую очередь за счет механизма их формирования".

Учитывая относительную "легкость" открытого объекта, скорее всего, когда-то Единорог был крупной звездой, объясняет астрофизик. Особенно интересно то, что ее масса - всего втрое больше солнечной - находится буквально на грани минимально возможной для того, чтобы по окончании своего жизненного цикла звезда смогла превратиться в черную дыру.

Обычно дело обстоит так. Когда запасы топлива в недрах звезды подходят к концу, термоядерные процессы там начинают затухать - и в какой-то момент она, как выброшенный на сушу кит, перестает выдерживать собственный вес. Тогда под действием собственной гравитации звезда резко "схлопывается", как бы проваливаясь внутрь себя, и превращается во что-то другое - а вот во что именно, зависит от ее размера и массы.

"Будь она еще меньше - и в результате бы образовалась нейтронная звезда, - продолжает доктор Саттон. - По массе такие звезды уступают черным дырам совсем немного, но при коллапсе не схлопываются до минимума, а уменьшаются примерно до размеров города. Учитывая близость к нам открытого объекта и наличие у него звезды-компаньона, с которой они образуют двойную систему, мы можем многое узнать об их эволюции".

Впрочем, эксперт призывает не делать поспешных выводов: единственный параметр обнаруженного небесного тела, в котором ученые могут быть относительно твердо уверены, - это его масса.

Рябь по Вселенной

Однако именно масса Единорога - его самая удивительная характеристика, настаивает доктор Даррен Баскилл, преподающий астрономию в университете Сассекса.

Если нейтронная звезда образуется при коллапсе светила, масса которого превышает солнечную в 1,5-3 раза, а самые легкие черные дыры тяжелее Солнца по меньшей мере в пять раз, то что же происходит с телом промежуточной массы? Ученые склоняются ко второму варианту, но найти экспериментальное подтверждение этой гипотезы пока не удавалось.

"Наша галактика буквально напичкана черными дырами, которые образовались в результате смерти тяжелых звезд, - уверен Баскилл. - И лучший способ их обнаружить - это вести наблюдения за такими двойными системами. От черной дыры свет убежать не может - но многое мы можем узнать, наблюдая за ее звездой-компаньоном".

Это мнение разделяет и его коллега, профессор гравитационной астрофизики Мартин Хендри.

"Уже довольно долгое время астрономы задавались вопросом - действительно ли существует такой "зазор массы"? - объясняет Хендри, возглавляющий в Университете Глазго Школу физики и астрономии. - Ведь это означало бы, что у звездных "останков" есть еще какой-то, пока неизвестный вид".

Профессор Хендри - один из сотрудников международного проекта LIGO, которым в сентябре 2015 года удалось экспериментально подтвердить существование гравитационных волн, предсказанных еще Альбертом Эйнштейном в рамках общей теории относительности. В 2017-м это открытие было удостоено Нобелевской премии по физике.

Представьте себе гладкое как зеркало озеро, в которое прямо на ваших глазах кто-то решил швырнуть приличных размеров булыжник. Ударившись о воду, камень, конечно, тут же пойдет ко дну, а по поверхности озера от места падения начнут кругами расходиться волны.

Гравитационные волны - точно такая же "рябь", расходящаяся по ткани пространства-времени при столкновении объектов огромной массы, вроде двух черных дыр.

За прошедшие с тех пор пять с лишним лет ученым удалось зафиксировать десятки случаев, когда в результате слияния двух черных дыр Вселенную пронизывали гравитационные колебания. Но сигнал, обнаруженный в июне прошлого года, по словам профессора Хендри, поставил физиков в тупик.

Один из столкнувшихся объектов совершенно точно был компактной черной дырой, а вот о природе второго ученые спорят до сих пор: то ли это была самая тяжелая из когда-либо обнаруженных нейтронных звезд, то ли - самая легкая из когда-либо обнаруженных черных дыр. Обнаруженный по соседству Единорог дает астрономам надежду, что в этом вопросе удастся поставить точку.

Впрочем, загадывать пока рано. Не далее как в прошлом году ученые уже заявляли, что обнаружили похожий объект - причем находящийся даже еще ближе к нашей планете, на расстоянии всего 1000 световых лет.

Однако уже через несколько месяцев одна за другой были опубликованы сразу четыре работы, оспаривающие это открытие и предлагающие убедительные альтернативные объяснения сделанных измерений.

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