«Белорусам - воля, крысе - подвал» 1 24.04.2021, 17:14

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Доктор из Боровлян прямо сказал судье, что думает.

Анестезиолога-реаниматолога 1 ГКБ Святослава Удота задержали 22 апреля сотрудники Боровлянского РОВД. Мужчину обвиняют в том, что «22 апреля около 2:20 ночи на остановке Боровляны-6 мужчина наклеил лист А4 с надписью «Белорусам — воля, крысе — подвал», пишет nn.by.

В РОВД на мужчину составили протокол по арт. 24.23 КоАП, расценив такое действие как «несанкционированный пикет».

Дело Святослава Удота рассматривала судья Екатерина Новикова в суде Минского района 23 апреля. На вопрос судьи о значении надписи на листовке мужчина сказал, что нужно читать буквально: «Белорусам — воля».

Давая показания, Удот пояснил, что таким образом хотел выразить свое несогласие с нарушениями, которые в последнее время происходят в стране.

Диалог с судьей:

— Чем крысы провинились перед вами?

— Крысы доносят.

— Каким образом?

— Не дают высказывать свое мнение с открытым лицом.

— А какое мнение вы хотите высказать?

— Какое мнение я хочу высказать? Чтобы людей не наказывали за то, что они открыто высказывают свое мнение, чтобы их не увольняли с работы, чтобы их не задерживали.

Приговор — 15 суток.

В тот же день, когда состоялся суд, милиция заявила о задержании подозреваемого в поджоге трех «Табакерок» в Боровлянах: 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (»Хулиганство»). Вероятно, речь идет об одном и том же человеке, считают правозащитники.

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