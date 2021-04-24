Во всем Жодино нет воды в кранах, но зато залиты улицы 24.04.2021, 17:20

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В городе промывают трубопровод.

Сегодня, 24 апреля, во всем Жодино нет воды — в городе проводится промывка и дезинфекция водопроводных сооружений. Однако возле автостанции воды в избытке — здесь образовался «гейзер», пишет ex-press.by.

«Гейзеры» появились также на улицах Рокоссовского и Ленина в Жодино.

Водопровод в Жодино промывают дважды в год.

По словам горожан, каждая промывка — это настоящий аттракцион. Прошлым летом жодинцы наблюдали и «фонтан», и «душ Шарко».

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