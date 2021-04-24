Во всем Жодино нет воды в кранах, но зато залиты улицы
- 24.04.2021, 17:20
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В городе промывают трубопровод.
Сегодня, 24 апреля, во всем Жодино нет воды — в городе проводится промывка и дезинфекция водопроводных сооружений. Однако возле автостанции воды в избытке — здесь образовался «гейзер», пишет ex-press.by.
«Гейзеры» появились также на улицах Рокоссовского и Ленина в Жодино.
Водопровод в Жодино промывают дважды в год.
По словам горожан, каждая промывка — это настоящий аттракцион. Прошлым летом жодинцы наблюдали и «фонтан», и «душ Шарко».