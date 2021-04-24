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Видеохит: Французский турист «припарковал» свой джип в море

  • 24.04.2021, 17:24
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Видеохит: Французский турист «припарковал» свой джип в море

Владелец авто таким своеобразным способом парковки решил удивить друзей.

Румынские полицейские оштрафовали на 2,5 тысяч евро гражданина Франции за то, что тот "припарковал" свой автомобиль прямо в море на одном из пляжей в городе Констанца, пишет segodnya.ua.

Как сообщил полицейским сам владелец автомобиля, таким своеобразным способом парковки он решил удивить своих друзей.

Как сообщают местные СМИ, к несчастью для водителя, помимо штрафа в 2,5 тысяч евро, ему пришлось оплатить и услуги спасательных служб, которым с трудом удалось вызволить джип из "песочного плена".

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