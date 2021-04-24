Названы 11 симптомов, которые указывают на тяжелое развитие COVID-19 у детей 24.04.2021, 17:41

Специалисты обследовали сотни детей с коронавирусной инфекцией.

Информация об особенностях течения коронавируса у детей постоянно обновляется. На прошлой неделе ученые заявили о том, что COVID-19 может обернуться серьезными неврологическими последствиями. А сейчас стали известны результаты очередного исследования: китайские ученые установили 11 симптомов, которые указывают на тяжелое развитие болезни у маленьких пациентов.

Результаты научного труда опубликованы в журнале Nature (перевод — rebenok.by). Ученые из Пекина обследовали 203 ребенка с коронавирусной инфекцией: у 26 из них болезнь проходила бессимптомно, у 160 — в легкой, умеренной форме, а 15 детей были признаны тяжелыми пациентами.

— Было обнаружено, что 11 факторов достоверно связаны с риском тяжелого заболевания по сравнению с бессимптомным или легким или умеренным заболеванием, — заявили исследователи.

По утверждению ученых, главный симптом, который может указывать на тяжелое течение болезни, — это одышка. При осложнениях ее обнаруживали вдвое чаще других симптомов. На втором месте — аномальные изменения на рентгене грудной клетки. Вошли в тревожный список и другие признаки: насморк, лихорадка, кашель, мокрота, высокая температура, диарея, плохие показатели компьютерной томографии грудной клетки, изменения в концентрации С-реактивного белка и фермента лактатдегидрогеназы.

В аналитической статье к исследованию повторяется тезис о том, что дети менее склонны к развитию тяжелого COVID-19, чем взрослые. Также авторы утверждают, что у заболевших детей более хороший прогноз на выздоровление благодаря «тренированному иммунитету». Вместе с тем ученые указывают на противоречия:

— Исследование показало, что младенцы и дети младшего возраста с большей вероятностью развивают тяжелые клинические проявления, чем дети старшего возраста, вероятно, из-за незрелой иммунной системы. Несмотря на то, что дети составляют около 1−2% от общего бремени COVID-19, фактическая цифра смертности относительно высока.

Другими словами, игнорировать опасность ковида для детского организма нельзя. И поскольку эффективных противовирусных препаратов не существует, надо работать на предупреждение осложнений. «Своевременное выявление и ранняя респираторная поддерживающая терапия могли бы обеспечить облегчение в тяжелых случаях и снизить смертность», — заявили ученые.

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