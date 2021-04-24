Мировые компании переводят суда на СПГ: РФ опять в отстающих 24.04.2021, 17:50

Сжиженный природный газ практичен и выгоден.

Мировой портфель заказов на суда на сжиженном природном газе (СПГ) в мире превышает 130 единиц. Такие данные приводит Offshore Energy и Ship & Bunker со ссылкой на Международную морскую организацию. В 2021 году уже были размещены заказы на строительство 27 таких судов, пишет телеграм-канал «Газ-Батюшка».

Сегодня многие крупные судоходные компании присоединяются к тренду перевода судов на СПГ. Однако отраслевые скептики утверждают, что СПГ является лишь переходным топливом на пути к альтернативным видам топлива с нулевым CO2. По их мнению, инвестиции в СПГ могут отсрочить продвижение к полной декарбонизации.

Но СПГ как топливо, будет оно переходным или нет уже активно используется и для многих это имеет большое значение. Директор по развитию бизнеса малазийской AET Tankers Питер Лью считает, что выбор в пользу СПГ объясняется очень просто — он практичен и выгоден. В составе флота AET уже есть 4 судна, работающих на СПГ и еще 5 таких судов находятся в стадии строительства.

Менеджер Downstream LNG (Shell)

Тахир Фаруки, считает, что именно использование СПГ топлива позволит уменьшить выбросы СО2 с судна на 25%, плюс СПГ дешевле обычного топлива. В Shell считают, что все новые суда должны быть оборудованы двухтопливными силовыми установками, работающими на СПГ, и компания зафрахтовала уже 60 судов.

СПГ становится все более популярным видом топлива в судоходстве, особенно в зонах особого контроля за выбросами серы c судов. Но в России пока что этот тренд не так популярен. Разве что только «Совкомфлот», на протяжении нескольких лет ведет работу по переводу судов на газомоторное топливо. У госкорпорации есть соглашения с Shell об обеспечении крупнотоннажных танкеров СПГ в качестве судового топлива. А также с «Роснефтью» — о размещении заказа на строительство двух судов на газомоторном топливе на ССК «Звезда» с последующим отфрахтованием этих судов «Роснефти». Но пока что это все — кошкины слезы по сравнению с опытом мировых компаний.

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