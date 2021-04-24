Ученые обнаружили самую древнюю ДНК современного человека в Европе 24.04.2021, 18:06

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Многие из первых людей в Европе имели корни неандертальцев.

Самая древняя из зарегистрированных ДНК человека свидетельствует, что многие из первых людей в Европе имели корни неандертальцев в своих генеалогических деревьях.

Исследование, которое опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution (перевод — nv.ua), основано на анализе нескольких древних человеческих останков женщины, в том числе целого зуба и фрагментов кости, найденных в пещере в Болгарии в прошлом году, датируемых более чем 45 тысяч лет назад.

По всей вероятности, неандертальцы были ее предками в пятом или шестом поколении. Этот факт подтверждается тем, что в ее геноме были найдены длинные полосы непрерывной неандертальской ДНК.

Исследователи отметили, что ДНК этой женщины не было обнаружено у людей, живших позднее на территории Европы или Азии.

«Весьма интригующе, что самые ранние современные люди в Европе в конечном счете не преуспели!» — сказал Йоханнес Краузе, старший автор исследования.

Согласно научной работе, люди могли тесно проживать с неандертальцами 40 тысяч лет назад. Кроме ДНК, об этом говорит и их культурный обмен. Так в пещерах были найдены и каменные орудия труда и другие артефакты, характерные для неандертальцев.

Предыдущие доказательства раннего смешения человека и неандертальца в Европе были получены останков человека, датируемого 40 тысяч лет назад, найденных в Румынии.

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