закрыть
24 апреля 2021, суббота, 19:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мнение: Наша задача уничтожить этот режим раз и навсегда

1
  • 24.04.2021, 18:18
  • 2,344
Мнение: Наша задача уничтожить этот режим раз и навсегда
Фото: ТАСС

Бастуем?

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Долбить, долбить, долбить эту власть по всем направлениям!

Это означает делать всё, что можешь, всё, что доступно, всё что возможно. Делать постоянно, не сдаваясь, и не останавливаясь.

Наш страх только в нашей голове. Наша свобода и свобода всех политзаключённых в наших руках.

Мы, граждане Беларуси, имеем право на национальную забастовку. Забастовка — это самый мирный и эффективный метод борьбы с фашистским режимом.

Посредством забастовки мы можем добиться выполнения наших требований, в том числе освобождения политических заключённых, среди которых есть настоящие лидеры нашего сопротивления.

Друзья, очень "впечатляет", какими ударными темпами мы пришли к чистому сталинизму со всеми необходимыми атрибутами, вплоть до железного занавеса. Не надо говорить и думать, что всё ещё не так плохо. Тюремные сроки за надписи мелом на асфальте - не шутка, а часть нашей реальности.

Что агрофюрер может нам предложить? Ничего! Он политический труп. От него мы можем ожидать лишь очередную волну "шизы" и идиотских указов с декретами.

Что агрофюрер нам продемонстрировал, когда народ Беларуси захотел быть свободным и потребовал честных выборов?

Белорусам и всему миру он показал, что он:

- не соблюдает Конституцию страны и ее законы;

- использует правоохранительные органы для подавления и разорения бизнеса-сообществ, сотрудники которых занимают активную гражданскую позицию;

- берет в заложники сотрудников компаний, если их учредители выступают за честные и справедливые выборы в собственной стране;

- использует суды как карательные структуры.

Наша задача уничтожить этот режим раз и навсегда.

Мы не можем останавливаться. Ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действий. Они — наши настоящие герои и лидеры, каждый из более чем тысячи узников совести.

Всё в наших руках! Только вместе мы победим! Бастуем?!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович