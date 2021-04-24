Мнение: Наша задача уничтожить этот режим раз и навсегда

Мнение: Наша задача уничтожить этот режим раз и навсегда1
- 24.04.2021, 18:18
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Бастуем?
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:
- Долбить, долбить, долбить эту власть по всем направлениям!
Это означает делать всё, что можешь, всё, что доступно, всё что возможно. Делать постоянно, не сдаваясь, и не останавливаясь.
Наш страх только в нашей голове. Наша свобода и свобода всех политзаключённых в наших руках.
Мы, граждане Беларуси, имеем право на национальную забастовку. Забастовка — это самый мирный и эффективный метод борьбы с фашистским режимом.
Посредством забастовки мы можем добиться выполнения наших требований, в том числе освобождения политических заключённых, среди которых есть настоящие лидеры нашего сопротивления.
Друзья, очень "впечатляет", какими ударными темпами мы пришли к чистому сталинизму со всеми необходимыми атрибутами, вплоть до железного занавеса. Не надо говорить и думать, что всё ещё не так плохо. Тюремные сроки за надписи мелом на асфальте - не шутка, а часть нашей реальности.
Что агрофюрер может нам предложить? Ничего! Он политический труп. От него мы можем ожидать лишь очередную волну "шизы" и идиотских указов с декретами.
Что агрофюрер нам продемонстрировал, когда народ Беларуси захотел быть свободным и потребовал честных выборов?
Белорусам и всему миру он показал, что он:
- не соблюдает Конституцию страны и ее законы;
- использует правоохранительные органы для подавления и разорения бизнеса-сообществ, сотрудники которых занимают активную гражданскую позицию;
- берет в заложники сотрудников компаний, если их учредители выступают за честные и справедливые выборы в собственной стране;
- использует суды как карательные структуры.
Наша задача уничтожить этот режим раз и навсегда.
Мы не можем останавливаться. Ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действий. Они — наши настоящие герои и лидеры, каждый из более чем тысячи узников совести.
Всё в наших руках! Только вместе мы победим! Бастуем?!