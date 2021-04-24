Мнение: Наша задача уничтожить этот режим раз и навсегда 1 24.04.2021, 18:18

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Фото: ТАСС

Бастуем?

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Долбить, долбить, долбить эту власть по всем направлениям!

Это означает делать всё, что можешь, всё, что доступно, всё что возможно. Делать постоянно, не сдаваясь, и не останавливаясь.

Наш страх только в нашей голове. Наша свобода и свобода всех политзаключённых в наших руках.

Мы, граждане Беларуси, имеем право на национальную забастовку. Забастовка — это самый мирный и эффективный метод борьбы с фашистским режимом.

Посредством забастовки мы можем добиться выполнения наших требований, в том числе освобождения политических заключённых, среди которых есть настоящие лидеры нашего сопротивления.

Друзья, очень "впечатляет", какими ударными темпами мы пришли к чистому сталинизму со всеми необходимыми атрибутами, вплоть до железного занавеса. Не надо говорить и думать, что всё ещё не так плохо. Тюремные сроки за надписи мелом на асфальте - не шутка, а часть нашей реальности.

Что агрофюрер может нам предложить? Ничего! Он политический труп. От него мы можем ожидать лишь очередную волну "шизы" и идиотских указов с декретами.

Что агрофюрер нам продемонстрировал, когда народ Беларуси захотел быть свободным и потребовал честных выборов?

Белорусам и всему миру он показал, что он:

- не соблюдает Конституцию страны и ее законы;

- использует правоохранительные органы для подавления и разорения бизнеса-сообществ, сотрудники которых занимают активную гражданскую позицию;

- берет в заложники сотрудников компаний, если их учредители выступают за честные и справедливые выборы в собственной стране;

- использует суды как карательные структуры.

Наша задача уничтожить этот режим раз и навсегда.

Мы не можем останавливаться. Ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действий. Они — наши настоящие герои и лидеры, каждый из более чем тысячи узников совести.

Всё в наших руках! Только вместе мы победим! Бастуем?!

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