В Минске выпал снег, а Витебскую область засыпало градом 24.04.2021, 18:38

1,780

Как апрель в Беларуси на день стал февралем.

Под конец апреля природа решила сообщить белорусам, что она все еще больше зима, чем весна: в Минске выпал снег, а в Витебской области грядки засыпало градом, пишет tut.by.

Вчера атмосферный фронт вытеснил за пределы Беларуси теплые воздушные массы, а уже сегодня погода «порадовала» белорусов осадками, которых ждешь в середине февраля, но никак не в конце апреля.

В Минске нежданно-негаданно выпал снег.

На проспекте Победителей по-зимнему припорошило клумбы и тротуары.

А в Докшицах вместо снега выпал град.

Град был и в Боровлянах.

Жителей Гродно апрель решил порадовать ледяной крупой — атмосферными осадками в виде непрозрачных крупинок белого цвета диаметром от 2 до 5 мм.

Эти фото из Барановичей.

На участке трассы между Барановичами и Ивацевичами лежит снег.

Да и в выходные потепления не ждите.

В субботу на большей части территории кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем +4…10 °С.

В воскресенье ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу Беларуси сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1 °С, днем +3…9 °С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».