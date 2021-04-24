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У России сгорел еще один военный спутник

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  • 24.04.2021, 18:43
  • 3,382
У России сгорел еще один военный спутник
Иллюстрационное фото

Это второе сообщение о сгоревшем спутнике РФ только в апреле.

У России сгорел военный спутник "Меридиан 2". Как пишет liga.net, об этом сообщает пропагандистский российский ресурс ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны США NORAD. Это второе сообщение о сгоревшем спутнике РФ в апреле.

Сообщается, что 23 апреля спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Он был разработан по заказу Минобороны РФ, использовался как в гражданских, так и в военных целях, в частности, для передачи команд управления.

Сейчас на сайте компании Leo Labs, которая занимается отслеживанием спутников, орбита "Меридиан 2" не отображается, в отличие от "Меридиан 1", "3" и других спутников этой серии.

В ТАСС пишут, что "Меридиан 2" был запущен 21 мая 2009 года. Он не вышел на целевую орбиту из-за преждевременного отключения третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", однако возможность частичной эксплуатации сохранилась.

3 апреля росСМИ сообщали, что военный спутник РФ "Космос-2525" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

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