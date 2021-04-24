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Собака, принявшая посылку вместо отсутствующих хозяев, стала звездой Сети

  • 24.04.2021, 19:03
  • 3,392
Собака, принявшая посылку вместо отсутствующих хозяев, стала звездой Сети

Ее хозяевам очень повезло.

Жители Шэньчжэня (провинция Гуандун, Китай) могут смело отлучаться из дома, даже если им должны доставить посылку, пишет 120.su.

На помощь хозяевам всегда придёт умная собака, которая получит пакет или коробку вместо них, как и показано в видеоролике, появившемся в интернете.

Правда, животное действует всё-таки не в одиночестве, а заручившись поддержкой современных технологий. Известно, что хозяин получил на смартфон сообщение о звонке в дверь, открыл её дистанционно и с помощью камеры слежения убедился, что питомица забрала посылку — после чего дверь снова была заперта.

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