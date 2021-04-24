Джо Байден официально признал геноцид армян 2 24.04.2021, 19:31

Президент США назвал геноцидом «депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами в 1915 году».

Президент США Джо Байден объявил о признании геноцида армян в субботу, 24 апреля, - чествуя ежегодный день памяти этнических армян, погибших в 1915 - 1917 годах, пишет zn.ua.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Джалина Портер заявила в пятницу, что в субботу «можно ожидать объявления» по вопросу геноцида армян.

Издание Bloomberg накануне сообщило о том, что президент США Джо Байден в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предупредил того, что планирует признать убийства армян в Османской империи геноцидом. При этом в пресс-релизе Белого дома тема возможного признания геноцида не затрагивается. В документе говорилось, что Байден призвал Эрдогана к «конструктивным двусторонним отношениям с расширением сфер сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий».