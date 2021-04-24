В пригороде Минска заметили мамматусы - редкий вид облаков 24.04.2021, 19:38

Мамматусы - разновидность кучевых облаков с ячеистой структурой.

В пригороде Минска заметили мамматусы — редкий вид облаков, пишет tut.by со ссылкой на сообщество «Природа Беларуси».

«Именно такое красивое по своей форме облако удалось заснять сегодня из пригорода Минска, — говорится в описании. — То, что находится под облаком, есть ни что иное, как мамматусы — редкий вид и разновидность кучевых облаков с ячеистой структурой».

Метеорологи называют такие тучи «Mammatus clouds» (слово mammatus происходит от латинского mamma, что означает «вымя» или «грудь»). Они состоят из кристаллов льда и воды. Как отмечает автор поста, мамматусы располагаются зачастую под мощными кучевыми и кучево-дождевыми облаками — с земли это выглядит как серые тучи, от которых более темные элементы словно свисают вниз.

Но вместе с тем такие облака могут являться предвестниками опасности. В посте сообщества отмечается, что они «всегда имеют отношение к грозовым штормам и кучево-дождевой облачности. К тому же в этих тучах может быть грозовой очаг, расположенный на расстоянии в несколько десятков километров».