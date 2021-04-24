Глава МИД Словакии о высланных дипломатах РФ: Действовали не так, как должны были 24.04.2021, 19:46

Высылка трех дипломатов была сделана на основании информации, полученной от словацких спецслужб.

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал высылку из страны трех российских дипломатов – это было сделано на основании информации, полученной от словацких спецслужб. Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию Respekt (перевод — liga.net).

- Мы получили информацию, что трое членов дипломатического представительства РФ в Братиславе "действуют не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты", и было принято политическое решение, - отметил министр.

Он подчеркнул, что Словакия приняла решение выслать дипломатов самостоятельно, выразив при этом солидарность с Чехией, однако не уточнил, были ли высланные сотрудники диппредставительства замешаны в связях с российскими спецслужбами.

По словам Корчака, в дальнейшем отношения с Россией будут во многом зависеть от того, как Москва сейчас отнесется к происходящему. "Мы хотим и должны говорить с РФ, но когда на карту поставлена наша безопасность, мы должны и будем защищать себя", – заявил глава МИД, подчеркнув также, что Украина для Словакии остается на первом месте.

22 апреля Словакия выслала из страны трех российских дипломатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».