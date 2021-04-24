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Вербное воскресенье: история и приметы праздника

  • 24.04.2021, 20:22
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Вербное воскресенье: история и приметы праздника

В этом году Вербное воскресенье выпадает на 25 апреля.

Вербное воскресенье традиционно встречают за семь дней до Пасхи. В этом году оно выпадает на 25 апреля. "Апостроф" рассказывает об истории Вербного воскресенья, его приметах и главных запретах.

История праздника

В Библии написано, что в этот день Иисус Христос прибыл в священный город в Израиле накануне своего распятия. В город он въехал на ослике, а верующие торжественно встречали его пальмовыми ветвями и молитвенным восклицанием.

Так как в Беларуси пальмы не приживаются, украинцы выбрали вербу или иву. Именно поэтому воскресение называется Вербным.

Приметы праздника

Хорошей приметой считается сон, в котором человек ищет цветующую вербу. Если ветки вербы ломаются, то будут проблемы в личной жизни. Если девушка во сне держит букет из цветущих побегов или ставит их в вазу, то ее ждет большая любовь и свидание.

Если священное дерево приснилось больному человеку – его ждет чудесное исцеление.

Запреты Вербного воскресенья

На вербе запрещено срезать ветки возле дупла и с деревьев, которые растут рядом с кладбищем.

Не рекомендуется ходить на кладбище, так как Вербное воскресенье – радостный праздник.

В воскресенье запрещено работать по дому и хозяйству, а также мыться и стричься.

Категорически запрещается браниться и сквернословить, нужно стараться избегать любых ссор и негативных эмоций.

Нельзя устраивать большие и шумные гуляния, а также напиваться.


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