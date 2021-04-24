Сколько на самом деле зарабатывает «Белнефтехим»? 1 24.04.2021, 20:01

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С начала 2021 года подорожание топлива было уже 11 раз.

Телеграм-канал «Водители 97» проводит акцию «Стоп 95 бензин». Сегодня 4 день акции и мы хотим вам рассказать сколько и каким образом зарабатывает «Белнефтехим». Так вот.

С начала 2021 года подорожание топлива было 11 раз. Это составило рост цены на 5,4%. Но если сравнить с 2020 годом, то можно увидеть, что цена изменялась только 16 раз. И-да, стоит отметить, что пару раз топливо действительно падало в цене.

В свою очередь «Белнефтехим» повышение цен аргументирует якобы это «компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти», но дело обстоит иначе и сейчас мы вам это объясним.

«Белнефтехим», повышая цены, всего лишь компенсирует свои затраты из-за неэффективного экспорта так как повышать цены на рынке нельзя просто по желанию, а внутри страны - можно.

В 2020 году средняя оптовая цена бензина на экспорт составила около 382$ за тонну.

В Беларуси - 582$ за тонну. Акциз и НДС дают еще 255$ за тонну.

При этом за прошлый год режим заработал только на топливных акцизах 350 млн $.

Таким образом, видя цифры, можно сделать вывод, что именно внутри страны «Белнефтехим» и зарабатывает. Даже несмотря на то, что только 25% продукции белорусских НПЗ идет на внутренний рынок.

Канал «Водители 97» в очередной раз напоминает, что экономический бойкот - самый безопасный вид протеста и он реально действенный. Особенно, если ему следует больше людей. Не заправляйтесь на «Белоруснефть», «Белнефтехим» и «Минскавтозаправка»! Не корми режим. Уже через 10 дней мы подведём итоги!

Стоп бензин!