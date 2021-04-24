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Беспорядки в Венесуэле: банды захватили один из районов столицы

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  • 24.04.2021, 20:16
  • 4,820
Беспорядки в Венесуэле: банды захватили один из районов столицы

Группировки борются с полицией за контроль над распределением товаров первой необходимости, продуктов питания.

В столице Венесуэлы, Каракасе, продолжаются ожесточенные боестолкновения между представителями правопорядка и местными преступными группировками. В результате очередного витка противостояния, местные банды полностью вытеснили силы безопасности из района Cota 905, пишет sprotyv.info.

Стоит отметить, что местные жители относятся к группировкам, воюющим с силами безопасности Венесуэлы, как к повстанцам и борцам с режимом Николаса Мадуро. Во многом это обусловлено тем, что местные группировки борются с полицией за контроль над распределением гуманитарной помощи, товаров первой необходимости, продуктов питания, а также наркотрафик.

Фактически, конкуренция между полицией и бандами, воспринимается венесуэльцами как борьба преступных группировок за их благополучие.

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