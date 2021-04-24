Как экс-президент США Джордж Буш живет и рисует на пенсии 1 24.04.2021, 20:59

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Его картины выставляются в Президентской библиотеке и в музее в Далласе.

43-й президент США 74-летний Джордж Уокер Буш переквалифицировался из мирового лидера в художники. Его картины выставляются в Президентской библиотеке и в музее в Далласе.

В отличие от коллег, покинувших пост президента, Джордж Буш не стал заниматься общественной деятельностью. Однако он нашел себя в живописи: пишет портреты — от мировых лидеров до американских иммигрантов, пишет The Wall Street Journal (перевод — nn.by).

Джордж Буш большую часть времени проводит в Далласе вместе со своей женой Лорой Буш, которая занимается вопросами охраны природы и защитой прав женщин. Однако часто пара посещает свое ранчо в Кроуфорде, где в 50 шагах от дома находится мастерская художника, где бывший президент и пишет картины.

На ранчо Джордж Буш ежедневно тренируется, любит кататься на велосипеде и гулять с собакой Фредди. Природа вдохновляет его на занятия живописью, поэтому ежедневно по несколько часов бывший президент посвящает своим картинам.

В детстве Джордж Буш не рисовал. Но когда ему исполнилось 13, семья переехала в Хьюстон, где родители наняли Паулу Рэндон — женщину, которая должна была заботиться о детях и следить за домом.

Буша-младшего поразила история Паулы, которая из Мексики приехала в США и работала, чтобы обеспечивать свою семью. Для Джорджа она стала второй матерью, поэтому ее портрет стал его первой работой.

Однако всерьез бывший президент начал заниматься живописью только на пенсии. Сам Джордж Буш не считает себя художником, но признает, что через искусство открыл для себя новый мир.

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