Катающаяся на школьном автобусе собака стала звездой Сети
- 24.04.2021, 21:03
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Видеохит из Таиланда.
Школьники из Удонтхани (Таиланд), поджидающие по утрам автобус, уже привыкли к тому, что у них есть компания, пишет 120.su.
Каждый день собака садится вместе с учениками в автобус и совершает поездку, хотя на занятия она не ходит.
Похоже, что умному животному просто нужно ежедневно отправляться в близлежащий к школе район, вот оно и додумалось не утруждать лапы, а пользоваться попутным транспортом.