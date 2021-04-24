Катающаяся на школьном автобусе собака стала звездой Сети 24.04.2021, 21:03

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Иллюстрационное фото

Видеохит из Таиланда.

Школьники из Удонтхани (Таиланд), поджидающие по утрам автобус, уже привыкли к тому, что у них есть компания, пишет 120.su.

Каждый день собака садится вместе с учениками в автобус и совершает поездку, хотя на занятия она не ходит.

Похоже, что умному животному просто нужно ежедневно отправляться в близлежащий к школе район, вот оно и додумалось не утруждать лапы, а пользоваться попутным транспортом.

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