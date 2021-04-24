Клиенты судятся с «Паритетбанком» за $660 тысяч, похищенных из банковских ячеек 1 24.04.2021, 21:10

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Это не первый случай, когда в Беларуси деньги пропадают из банковских ячеек.

Клиенты ОАО «Паритетбанк» судятся с ним из-за денег, похищенных из банковских ячеек. Речь идёт о сумме в $660 тысяч. Это следует из аудиторского заключения по работе банка за 2020 год, передает «Еврорадио».

В ноябре 2020 года банк проиграл процесс о невыполнении банком условий договоров банковского хранения в суде Центрального района Минска. Однако в феврале 2021 года юристы Паритетбанка подали апелляцию на это решение.

Это не первый случай, когда в Беларуси деньги пропадают из банковских ячеек. Летом прошлого года шуму наделало изъятие средств из ячеек в Белгазпромбанке, в котором силовики проводили обыски и задержали нескольких топ-менеджеров, а монетарные власти страны ввели временную администрацию. Недавно выяснилось, что некоторые клиенты так и не смогли вернуть средства, которые хранились в ячейках банка.

За подробностями журналисты обратились в Паритетбанк. Однако там ответили лаконично:

— Мы не можем комментировать взаимоотношения банка с конкретными клиентами. Вместе с тем хотелось бы отметить, что Паритетбанк в своей деятельности беспрекословно соблюдает требования законодательства Республики Беларусь.

Пресс-служба Нацбанка подтверждает, что инцидент с пропажей средств из ячеек Паритетбанка имел место. Но развёрнутых комментариев также не даёт:

— Банк принимает необходимые меры для решения этой проблемы, и, по нашей информации, сейчас данный вопрос находится всё ещё в стадии судебного рассмотрения. Соответственно, каких-либо дополнительных комментариев на этом этапе мы не считаем возможным давать.

Странный клиент

В прошлом году Паритетбанк был приобретён компанией российского бизнесмена Саида Гуцериева Beristore Holdings Limited. До того он был государственным. “Наша Ніва”, ссылаясь на свои источники, сообщает, что история с похищением произошла задолго до перехода банка в частные руки, примерно четыре года назад.

По версии информатора, работница банка помогла своему парню вскрыть банковские ячейки. Когда об этом рассказали арендаторам, один из них сказал, что хранил там $600 тысяч.

Тогда в банке задались вопросом, возможно ли это, и попытались физически разместить столько денег в ячейке — не помещалось. Попросили обосновать происхождение средств — ничего не добились.

В банке выяснили, что клиент был судим за мошенничество. Когда Паритетбанк был государственным, клиент грозил, что засудит его. Теперь же человек решил ещё раз попытаться взыскать 600 тысяч долларов — после того, как сменился собственник. И, как видно из аудиторской отчётности, суд первой инстанции встал на его сторону

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