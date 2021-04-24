Какой будет погода в Вербное воскресенье
- 24.04.2021, 21:40
Подробный прогноз на завтра.
25-26 апреля Беларуст будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы, пишет сайт pogoda.by. Будет облачно с прояснениями.
25 апреля ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +3..+9°С.
26 апреля ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +3..+9°С.