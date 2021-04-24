Какой будет погода в Вербное воскресенье 24.04.2021, 21:40

Подробный прогноз на завтра.

25-26 апреля Беларуст будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы, пишет сайт pogoda.by. Будет облачно с прояснениями.

25 апреля ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +3..+9°С.

26 апреля ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +3..+9°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».