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Какой будет погода в Вербное воскресенье

  • 24.04.2021, 21:40
Какой будет погода в Вербное воскресенье

Подробный прогноз на завтра.

25-26 апреля Беларуст будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы, пишет сайт pogoda.by. Будет облачно с прояснениями.

25 апреля ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +3..+9°С.

26 апреля ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +3..+9°С.

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