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Шакал заперт в клетке

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  • 24.04.2021, 21:50
  • 3,384
Шакал заперт в клетке
Фото: ТАСС

Он и сам чувствует, что не долго ему осталось.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя:

- Трехпроцентрый дед съездил в Москву. Вернулся тихо, пожав хвост. Разродился какими-то странными декретами и указами.

Что будет? Шакал заперт в клетке. К сожалению, с ним там ещё много душ, которые он хочет уничтожить.

«Ябатьки» по весне опять стали слетаться на шабаш, наверное, ждут в нетерпении, когда же будет исполнен указ о валюте. Жаждут сдать свои сбережения на благо усатого, получить взамен тараканьи бумажки по выгодному режиму курсу. Ах да, они же уверены, что за преданность, для них будет всё иначе, и радиоактивные отходы от АЭС, им не страшны.

Ну-ну, давайте посмотрим на Чижа, где он? В СИЗО? А ещё недавно рубили дрова вместе. А где любимый бомбардир усатого? Забыл колхозник, что народ — не холопы, а пора бы напомнить.

Так что, рядовые «ябатьки», не питайте иллюзий. Первыми в расход пойдёте.

Менты и судьи, которые сейчас на политических делах себе карьеру делают, давайте, ребята не стесняйтесь. История сохранит ваши имена.

Дети многих возможно в дальнейшем не захотят носить вашу фамилию, но все ерунда, главное звёздочку на погоны.

Надеюсь, в новой Беларуси каждый судья отсидит сроки им назначенные по политическим делам и компенсирует штрафы. Это будет справедливо.

Каждый председатель и секретарь избирательной комиссии получит заслуженные 5 лет, а члены комиссий до конца своих дней будут ходить на могилы погибших по их вине.

И знаете, мне кажется этой усатой нечисти не долго осталось истязать нашу страну, наш народ. Он и сам это чувствует. Почитайте новости, он уверен, что его застрелят.

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