Астронавты корабля Crew Dragon успешно прибыли на МКС: фото 24.04.2021, 22:01

Теперь на станции 11 человек.

Космический корабль Crew Dragon-2, запущенный компанией SpaceX Илона Маска пристыковался к МКС, пишет meduza.io.

На станцию корабль доставил астронавтов NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

На МКС их встретили космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

До 28 апреля на МКС будут находиться сразу 11 человек, а затем Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути отправятся на Землю.

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