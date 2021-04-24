Как 20 лет назад депутат Мингорсовета бросил в Лукашенко помидор - и попал 4 24.04.2021, 22:11

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Фото: «Наша Ніва»

Как сложилась его жизнь?

«Наша Нива» рассказывает забытую историю, произошедшую в 2001 году.

В июле 2001 года среди новостей о праздновании 3 июля выделялась следующая: «Во время забега в Лукашенко бросили неким тяжелым, острым предметом. В результате инцидента он получил небольшую травму - царапину на ноге. После броска милиция оцепила предполагаемое место преступления и задержала несколько человек».

Среди задержанных оказался и тот, кого искали, — бывший депутат Мингорсовета Сергей Лаптев. Правда, позже выяснилось, что бросал он никакой не острый предмет, а помидор.

Фото: «Наша Ніва»

Спустя почти 20 лет журналисты отыскали этого «помидорного Робин Гуда» — именно так называли Сергея милиционеры. Как сложилась его жизнь? В 2001 году ему было 45 лет, сейчас — 66.

Во время фотосъемки Сергей просит о том, чтобы остаться максимально неузнаваемым. Ведь даже в 2001-м, когда ситуация в стране еще была значительно либеральнее, спустя две недели после инцидента Сергея избили.

«Я тогда был в составе инициативной группы кандидата Владимира Гончарика, собирал подписи на пикете. Ко мне подошло четверо бритых мужчин. Сказали, что тоже хотят подписаться за Гончарика, правда, паспортов у них с собой нет, мол, оставили в общежитии неподалеку. Я согласился сходить с ними в общежитие, но туда мы не дошли. Меня перевели через дорогу в какой-то двор. Один за одну руку схватил, второй — за другую, о дерево головой ударили. Я только и успел повернуть голову, чтобы нос не сломали», — рассказывает Лаптев.

Он подавал заявление в милицию, но мстителей так и не нашли.

Участие в политической жизни страны всегда было частью жизни Сергея. Работая инженером на «Горизонте», а потом на «Интеграле», в 1994-м он собирал подписи за Зенона Пoзняка, становился депутатом Мингорсовета, куда выдвигался от БНФ, помогал Геннадию Грушевому с деятельностью фонда «Детям Чернобыля».

«В депутаты в 1990-м меня подбухторил идти как раз таки Геннадий, который сам вошел в число депутатов Верховного Совета БССР 12-го созыва — первого парламента в истории независимой Беларуси. Чем я занимался тогда? В основном работал с заявлениями избирателей. Был в комиссии по экологии, занимался исследованием состояния здоровья детей в разных районах Минска».

Фото: «Наша Ніва»

Политическим высказыванием для него стал и бросок помидором. День Х случился 3 июля. Много белорусов пришли понаблюдать за спортивной эстафетой, которая проходила на сегодняшнем проспекте Независимости (в те времена — Франциска Скорины).

«Я стоял напротив КГБ, где сейчас кафе «Васильки». Там тогда развернули выносную торговлю с едой и напитками. Перед тем, как на роликовых лыжах должен был проехать Лукашенко, там и машины-лейки прошли, и со щеточками техника, вдоль бордюров люди с метлами собирали окурки. И вот диктор анонсировал: «Приближается!» Никто из спортсменов, конечно, догнать его не мог на трассе. Только мой помидор догнал. Я заранее закупил парочку у продавца той самой выносной торговли, и, когда Лукашенко пробегал мимо, — бросил один в его сторону», — вспоминает Сергей.

Фото: «Наша Ніва»

Сергей хотел подойти поближе к проезжей части, чтобы наверняка видеть, куда полетел его «снаряд», но и без того понял, что поразил цель, потому что его со словами «что вы натворили?!» под руку резко взял мужчина (как впоследствии понял Сергей, это был представитель службы безопасности). Тот начал передавать кому-то: «Вызывай милицию, вызывай». Сергея сразу же доставили в отделение милиции Ленинского района.

«В милиции меня посадили в клетку вместе с явными завсегдатаями тех мест. Сначала не давали звонить жене, аргументируя тем, что здесь не США, но потом разрешили сообщить семье о задержании. В тот же день ко мне зашли двое мужчин в галстуках. Начали расспрашивать, кто я и зачем это сделал.

Я рассказал как есть: это было мое политическое высказывание. Акция. Плохих актеров в театре встречали тухлыми яйцами, а я встретил президента помидором. Я даже объяснил, почему считаю Лукашенко плохим актером: родной язык в упадке, экономика — тоже, ипэшников душат…

Мужчины те ушли, и я остался в камере до суда. Никакого насилия, угроз не было. Относились ко мне очень лояльно».

Суд над Лаптевым продолжался минут десять. У него спросили, не думал ли он, что может попасть в детей, на что тот ответил, что метил в определенную точку. Судья Дмитрий Жданок назначил семь суток ареста за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП). Вечером Сергей ждал момента, когда его отконвоируют из милиции на Окрестина, но дальше события развивались неожиданным образом.

Как рассказывает собеседник, в камеру к нему зашел дежурный лейтенант:

— Так, помидорокидатель, выходи к начальнику!

«Было около 18 часов, солнце светило очень ярко. Начальник сидел в своем кабинете за столом. Встал и протянул мне руку, чтобы ее пожать. Я обалдел. Он сказал мне, что наш президент — добрый человек и якобы проявил милость. Не знаю, как было на самом деле, но меня отпустили без протокола, без решения суда. Вернули мой пейджер, шнурки и сказали идти домой. Я потом размышлял: может, начальнику понравился мой поступок, поэтому он себя так повел?»

Уже шесть лет как Сергей на пенсии, на которую вышел со своей последней работы по продаже книг. Говорит, что занимается воспитанием третьего сына, которому сейчас восемь лет (всего у Сергея трое детей, есть и внуки). От политики отошел.

Родные и по сей день вспоминают акцию Сергея в 2001 году с улыбкой. Не жалеет о своем поступке и сам герой.

- Сердце болит от того, что происходит в Беларуси сейчас. Меня очень интересует, что думают прокуроры и судьи, которые делают суд несправедливым. Лукашенко уйдет. И всем им обязательно придется ответить за свои поступки. Как все сознательные люди, я думал, что хотя бы последние выборы будут выборами, а у нас получился какой-то фарс. Злости не хватает…

Фото: «Наша Ніва»

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