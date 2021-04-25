Эксперт: Белорусов ждут значительные колебания курса доллара 2 25.04.2021, 9:44

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Прогноз курса белорусского рубля на следующую неделю.

Вероятно увеличение курса доллара на БВФБ за неделю на доли процента, причем в течение недели возможны значительные колебания курса. Но в понедельник 26 апреля доллар может незначительно подешеветь, пишет для belrynok.by эксперт Владимир Тарасов.

Как и прогнозировалось, средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе довольно существенно снизился: на 1,1%, достигнув 23 апреля 2,5687 рубля за доллар.

Средневзвешенный курс евро тоже снизился, но всего на 0,4% – до 3,0957 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля опустился на 0,5% – до 3,4189 белорусского рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля уменьшилась за рассматриваемый период на 0,6%. При этом объем торгов валютами на БВФБ увеличился до 1 008,5 млн. рублей с 572,5 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Существенное падение стоимости валютной корзины указывает на значительное превышение предложения валюты на белорусской бирже над спросом, что можно объяснить налоговыми платежами.

Укреплению рубля не смогло помешать даже напоминание о том, что с 9 июля текущего года Национальный банк по согласованию с правительством РБ могут вводить ограничения на валютном рынке (на срок до 1 года). Напомнил об этом Лукашенко, который 20 апреля 2021 года подписал указ №154, отменяющий два старых указа, противоречащих закону «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», вступающем в силу с 9 июля 2021 года.

В принципе, ничего нового не произошло, но население сейчас нервно реагирует на новости о действиях властей на валютной рынке, ожидая каких-либо неприятностей. Поэтому спрос на валюту со стороны физических лиц может на некоторое время вырасти.

Надо отметить, что некоторые причины для беспокойства имеются. Ограничения могут быть введены в случае негативного развития ситуации в платежном балансе РБ, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Беларуси ниже допустимого уровня, резких колебаний курса белорусского рубля, а также обстоятельств, при которых осуществление мер по ослаблению или отмене валютных ограничений может повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации, либо нанести ущерб интересам безопасности страны и препятствовать поддержанию общественного порядка.

Это настолько широкие основания, что в соответствие с ними ограничения могут быть введены, пожалуй, в любой момент.

Неважно идут дела и у населения: розничный товарооборот за январь-март снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5% и составил 13,13 млрд. рублей. Правда, реальные располагаемые денежные доходы физических лиц в январе-феврале текущего года увеличились по сравнению с январем-февралем прошлого года на 3,3%. Получается, что жители Беларуси стали получать денег больше, а тратить меньше.

Чистая прибыль белорусских организаций без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности в январе-феврале 2021 года выросла и достигла 1,8 млрд. рублей.

Правда, в стране продолжается политический кризис, и отношения со многими европейскими странами и США оставлять желать лучшего. США возобновили санкции в отношении ряда белорусских предприятий. Со своей стороны, правительство РБ 23 апреля ввело ограничения на импорт и реализацию в РБ товаров некоторых зарубежных фирм, поддержавших идею о санкциях в отношению РБ.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Европейская валюта на прошедшей неделе подешевела на БВФБ не так значительно как доллар, потому что курс евро на рынке форекс поднялся. Этому способствовал рост оптимизма у инвесторов, ожидающих восстановления мировой экономики после пандемии. Поэтому спрос на американскую валюту сокращается.

Европейский Центробанк 22 апреля провел заседание, на котором было принято решение оставить денежную политику банка без изменения. ФРС США 28 апреля проведет свое заседание, на котором, как прогнозируют эксперты, также будет объявлено о сохранении сверхмягкой денежной политики, несмотря на рост темпов инфляции. В ФРС считают, что это временное явление, на которое нет смысла реагировать.

В связи с этим в банке ING прогнозируют продолжение роста курса евро, который уже на прошедшей неделе подобрался к 1,21 доллара, до 1,25 доллара и выше уже летом текущего года.

Нельзя исключить такого развития событий, хотя в настоящее время укрепление евро выглядит чрезмерным, поэтому на текущей неделе можно прогнозировать коррекцию курса евро примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль остается валютой, курс которой подвержен повышенным колебаниям. На него большое влияние оказывают различные политические события. В частности, на прошедшей неделе курс доллара на Московской бирже вначале резко вырос в связи с угрозой введения новых санкций со стороны США, а к концу недели значительно снизился из-за снижения данных рисков. Этому способствовало, в частности, объявление об отводе российских войск от границы с Украиной.

А 23 апреля удивил и Банк России, повысивший ключевую ставку на 50 процентных пунктов – до 5% годовых. Таким образом банк отреагировал на рост инфляции, которая в марте достигла 5,8%. В ЦБ увеличили прогноз темпов роста потребительских цен в текущем году до 4,7-5,2%.

Решение Банка России поддержало курс рубля. А в конце апреля укреплению российской валюты будут способствовать и продажи валюты российскими экспортерами для уплаты налогов. Поэтому можно ожидать, что на текущей неделе курс доллара на Московской бирже снизиться еще примерно на 0,5-1%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ может вырасти, но ненамного – на доли процента, так как укреплению доллара из-за внутренних белорусских факторов будет противодействовать его ослабление по отношению к российскому рублю.

Прогноз на понедельник 26 апреля

Во второй половине пятницы 23 апреля курс доллара на Московской бирже снизился, после решения Банка России по ставкам, примерно на 0,3% – до 74,98 рубля за доллар.

На рынке форекс евро за это же время подорожал на 0,4% и достиг 1,2097 доллара за евро.

Судя по этим изменениям, курс доллара на открытии торгов на БВФБ в понедельник 26 апреля может снизиться на доли процента.

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