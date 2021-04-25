Врачи назвали неожиданное последствие коронавируса 25.04.2021, 8:21

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Открытие совершили специалисты из Франции.

Медики из Франции предупредили, что коронавирус может стать причиной развития заболеваний щитовидной железы, причем как воспалительного, так и аутоимунного характера. О неожиданном последствии COVID-19 сообщает lenta.ru со ссылкой на исследование специалистов Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний госпиталя CHU-Larrey.

Отмечается, что внелегочные проявления коронавирусной инфекции могут включать эндокринные формы, включая заболевания поджелудочной железы, гипофиза, гонад и щитовидки.

Так, ученые сообщили о значительной частоте подострого или хронического тиреоидита (воспалительное поражение щитовидной железы различного характера), болезни Хашимото (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы аутоиммунного генеза) и других эндокринных патологий у пациентов с COVID-19.

Ранее ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом, выявив невосприимчивость COVID-19 к антителам. Это происходит из-за природных соединений в организме человека, которые связываются с вирусом. Британские исследователи из Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона совместно со специалистами из Италии и Нидерландов обнаружили, что в состав гемопротеинов — биливердин и билирубин — входят природные соединения, которые подавляют связывание антител со спайковым белком коронавируса. Авторы исследования установили, что биливердин на 30-50 процентов подавляет соединение человеческих антител со спайковым белком. В результате они становятся неэффективны в борьбе против коронавируса.

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