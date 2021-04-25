У берегов Сирии беспилотник атаковал нефтяной танкер
- 25.04.2021, 9:06
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Судно принадлежит Ирану.
На нефтяном танкере у сирийского портового города Банияс вспыхнул пожар. Пострадал один из нефтяных резервуаров, сообщило сирийское министерство нефти и минеральных ресурсов (перевод — dw.com).
Позднее пламя удалось потушить. Более подробная информация о повреждениях на момент публикации оставалась неизвестной.
По данным правительственного информагентства САНА, инцидент произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), из воздушного пространства Ливана. В то же время базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) не смог назвать, с помощью чего именно - БПЛА или ракеты - было осуществлено нападение.
По сведениям правозащитной организации, судно принадлежит Ирану. Официального подтверждения этому пока не поступало. Как минимум трое человек погибли в результате происшествия, отметили в SOHR.