У берегов Сирии беспилотник атаковал нефтяной танкер 25.04.2021, 9:06

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Иллюстрационное фото

Судно принадлежит Ирану.

На нефтяном танкере у сирийского портового города Банияс вспыхнул пожар. Пострадал один из нефтяных резервуаров, сообщило сирийское министерство нефти и минеральных ресурсов (перевод — dw.com).

Позднее пламя удалось потушить. Более подробная информация о повреждениях на момент публикации оставалась неизвестной.

По данным правительственного информагентства САНА, инцидент произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), из воздушного пространства Ливана. В то же время базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) не смог назвать, с помощью чего именно - БПЛА или ракеты - было осуществлено нападение.

По сведениям правозащитной организации, судно принадлежит Ирану. Официального подтверждения этому пока не поступало. Как минимум трое человек погибли в результате происшествия, отметили в SOHR.

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