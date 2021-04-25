Вербное воскресенье: что нужно и что категорически нельзя делать в этот день 25.04.2021, 9:14

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Православные Беларуси отмечают вход Господень в Иерусалим.

Двадцать пятого апреля, за неделю до Пасхи, православные Беларуси верующие отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень во Иерусалим. Это один из 12 главных праздников православной церкви.

Это первый день особого для православных периода — Страстной недели, когда христиане вспоминают последние несколько дней земной жизни Спасителя.

Праздник посвящен событию, которое описано в Евангелии. Иисус в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим. Его встречали как Мессию, пророка и великого чудотворца, ведь накануне Христос воскресил Лазаря. А на его пути стелили ковры и пальмовые ветви — символ триумфа и монаршей силы.

В православии и католичестве пальмовые ветки заменили вербными — отсюда и второе название праздника. Главный его обычай — освящение вербных веток, которое совершается на праздничном Всенощном бдении или в сам день праздника, после литургии.

По народному поверью такая верба обладает способностью наделять здоровьем и энергией людей и скот, предохранять их от заболеваний и нечистой силы. Вербе приписывалась также сила охранять дома от пожаров, нивы — от града, останавливать бурю, распознавать колдунов и ведьм, обнаруживать клады. Сережки вербы признавались наделенными целительной силой: их давали есть бесплодным женщинам.

Фото: tut.by

Освященную вербу хранили дома, в переднем углу, за иконами весь год. Ее веточки прикрепляли также в сараях, хлевах. Перед первым выгоном скота в поле эти веточки скармливали животным.

Что можно делать в этот день

1. Посещать церкви и освящать вербу. Это можно сделать накануне в субботу на Всенощном бдении или в воскресенье по окончанию литургии.

2. Ставить освященные веточки вербы возле иконы, чтобы сохранить их в течение года до следующей Пасхи.

3. Подавать на стол не только постные блюда, но и рыбу. Также разрешается выпить немного красного вина.

4. Освящать столько веточек вербы, сколько членов в вашей семье.

5. Ставить освященные ветки у изголовья больного человека, чтобы он быстрее выздоровел.

6. Собираться за праздничным столом всей семьей.

7. Некоторые верующие в этот день съедают несколько почек вербы, чтобы обрести физическую силу и укрепить здоровье. Кроме этого, считается, что почки вербы помогут забеременеть бездетным женщинам.

8. Кормить домашний скот хлебом, а в тесто добавить почки вербы. Благодаря этому животные будут здоровы, и дадут богатый приплод.

9. Посещать кладбище. После службы в церкви многие верующие отправляются на могилы родных, чтобы отнести туда несколько веточек вербы.

10. Легонько «бить» друг друга веточками вербы, чтобы выгнать из тела всю хворь.

Что в этот делать нельзя

1. Заниматься любой домашней работой, особенно вышивать, вязать и шить. Даже готовить еду не рекомендуется.

2. Выбрасывать вербу с прошлого года. Ее рекомендуется сжечь или пустить по течению реки. А вот если веточка пустила корни, то ее следует посадить, но только не в этот день.

3. Работать на огороде. Любой тяжкий физический труд под запретом.

4. Заниматься сексом в этот день также не следует.

5. Грустить, выяснять отношения и ругаться, даже с посторонними людьми.

6. Желательно отказаться от интернета и телевидения. Лучше Вербное воскресенье посвятить молитве и размышлениям.

7. Нежелательно в этот день мыться, делать прически, стричься. Считается, что водой на Вербное воскресенье можно «смыть» свое счастье. К маленьким детям это не относится.

8. Развлекаться и злоупотреблять алкоголем.

9. Кушать молочные и мясные продукты.

Народные приметы в этот день

По погоде на Вербное воскресенье наши предки пытались узнать, стоит ли ждать урожая в этом году и каким будет лето.

Так, если в этот день теплая погода, то летом будет хороший урожай злаков и фруктов, если на улице холодно, но ясно – уродятся яровые.

Сильный ветер предсказывал прохладное лето, а яркое солнце – теплые летние деньки.

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