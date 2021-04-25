«Цены доходили до 2900 евро за метр» 1 25.04.2021, 9:30

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Фото: onliner.by

В центре Минска достраивают дом с необычным форматом жилья.

Около пяти лет назад минчанам объявили о строительстве первого в городе дома с апартаментами. Жилье нового для нас, но уже популярного в Москве и Петербурге формата должно было появиться в продаже еще в конце 2017-го, но стройка здорово затянулась. Тем не менее сегодня работы практически закончены, и белорусам вот-вот предложат дорогостоящие квадратные метры в самом центре столицы. Журналисты onliner.by узнали, как изменился проект и на какую цену придется рассчитывать.

Коротко о главном

Дом находится на улице Мясникова, недалеко от Дома правительства и Красного костела. Вы наверняка много раз проезжали мимо.

Стройка пока не закончена, но уже сейчас видно, что застройщик практически не отошел от изначальной концепции: выглядит постройка практически так же, как на рендерах: клинкерный кирпич и навесные фасады на месте.

Как и задумывалось, здесь будут апартаменты. В классическом понимании это не просто большие квартиры с дорогим ремонтом, а довольно специфический сегмент рынка недвижимости: апартаментами считаются помещения, которые могут использоваться как в жилых, так и в административных целях, ограничения по использованию устанавливают только внутренние правила домовладения.

Как мы рассказывали ранее, юридически дома с апартаментами не относятся к жилому фонду — соответственно, там нельзя получить постоянную регистрацию. Зато это самый центр города, а застройщик как минимум на ранних этапах строительства обещал аппетитные бонусы вроде возможности заключения договора на уборку жилья или выгул собаки.

Фото: onliner.by

Апартаменты будут сдаваться под ключ. «Паркетные полы, металлическая входная дверь, встроенная кухня. В санузлах — керамическая плитка, душевая кабина, унитаз и бойлер. Подземный паркинг», — говорится на сайте жилого комплекса.

80% апартаментов выкупил российский инвестор

Благодаря строгому внешнему виду дом получил название «Резиденция Графит». Строит его компания «Жилсоцстрой». Изначально предполагалось, что застройщик будет самостоятельно продавать квадратные метры, однако ситуация изменилась: крупный российский инвестор, имя которого пока не называется, выкупил 80% помещений и решил распоряжаться ими по-своему. Возможно, он будет сдавать апартаменты в аренду, а может, сделает там офисы или выставит на продажу — окончательное решение пока не принято.

Фото: onliner.by

Как Onliner рассказал Вадим Тачкин, директор компании «Вива Капитал», которая на ранних этапах строительства работала над позиционированием ЖК, сроки сильно затянулись из-за пандемии и ситуации в стране в целом, однако проект практически не изменился — он будет таким, каким был задуман изначально.

— Можно сказать, что нам очень повезло: российский инвестор, по сути, купил апартаменты оптом. Мы вывели объект на рынок, на него нашелся покупатель, и на этом все. Но за строительством мы следим. Сейчас ведутся внутренние работы, думаю, совсем скоро его сдадут.

Я считаю, что объект получается достойный. Я переживал, честно говоря, потому что новый инвестор мог какие-то другие цели поставить и все пошло бы не так, как хотелось. Но все закончилось хорошо, как видно. Даже архитектурную часть сохранили, хотя сейчас все похожие проекты оптимизируют и упрощают, — говорит Тачкин.

Что говорит застройщик?

В компании «Жилсоцстрой» нам рассказали, что акт ввода может быть подписан уже в этом месяце. По ходу дела проект все же изменили, но незначительно.

Фото: onliner.by

— На третьем этаже примерно 1200 квадратных метров было отведено под ресторан с собственным пивным производством. Но в ходе строительства стало понятно, что конструкции таких нагрузок не выдержат, поэтому пока там будет просто многофункциональный зал для проведения мероприятий, презентаций — по сути, большой оупен-спейс, — рассказал Станислав Буров, управляющий компанией-застройщиком.

Кроме того, на верхнем этаже появились пентхаусы с эксплуатируемой кровлей и застекленными отапливаемыми домиками на ней. Это эксклюзивные варианты, на которые будет выставлена фиксированная цена.

Фото: onliner.by

— Сегодня наш якорный инвестор еще сам не определился, каким образом будет эксплуатировать помещения. По проекту это апартаменты — соответственно, в техпаспорте будет написано, что это нежилое помещение с возможностью постоянного проживания. Это не жилфонд, прописаться там нельзя, там можно жить, оплачивая немного более высокую эксплуатационную ренту по сравнению с прочим жильем.

Фото: onliner.by

Также по ходу строительства увеличилось количество мест на встроенном паркинге. Цену за «квадрат» застройщик пока не выставил. Как нам объяснили, за время строительства она колебалась от $2000 до 2900 евро за метр.

— Учитывая, что у нас не так много помещений, мы не делаем конкретный прайс — мы разговариваем индивидуально с каждым клиентом, можем обсуждать, встречаться на объекте, показывать. Тем более, все уже практически готово. Как только введемся, сразу получим техпаспорт. Вообще, мы уже хотели сдать дом, но не удалось, к сожалению. Но уже вот-вот.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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