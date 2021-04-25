Бастующие витебские транспортники сделали новый ход против режима
- 25.04.2021, 9:58
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Смелая работница спецавтобазы подала заявку на митинг.
В Витебска работники спецавтобазы продолжают бороться за свои права, сообщает Стачком «Азота».
Все помнят забастовку на Витебской спецавтобазе, когда не на шутку переполошились все чиновники и прокурор Витебска. Следом за которой к Общенациональной стачке присоединилась смелая девушка Каролина Терентьева.
Эта история получила продолжение. Стало известно, что эта девушка подала заявление на проведение массового мероприятия – митинга работников ГП «Спецавтобаза г. Витебск».
Митинг запланирован 7 мая в парке 30-ти летия ВЛКСМ г. Витебска, начало в 17:30.