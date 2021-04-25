закрыть
25 апреля 2021, воскресенье, 10:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бастующие витебские транспортники сделали новый ход против режима

  • 25.04.2021, 9:58
  • 4,840
Бастующие витебские транспортники сделали новый ход против режима

Смелая работница спецавтобазы подала заявку на митинг.

В Витебска работники спецавтобазы продолжают бороться за свои права, сообщает Стачком «Азота».

Все помнят забастовку на Витебской спецавтобазе, когда не на шутку переполошились все чиновники и прокурор Витебска. Следом за которой к Общенациональной стачке присоединилась смелая девушка Каролина Терентьева.

Эта история получила продолжение. Стало известно, что эта девушка подала заявление на проведение массового мероприятия – митинга работников ГП «Спецавтобаза г. Витебск».

Митинг запланирован 7 мая в парке 30-ти летия ВЛКСМ г. Витебска, начало в 17:30.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович