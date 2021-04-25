Ученые нашли воду в упавшем на Землю древнем метеорите 25.04.2021, 10:22

Фрагменты метеорита Саттерз-Милл

Фото:Wikimedia Commons

Астероид сформировался 4,6 миллиарда лет назад.

Ученые из японского Университета Ритсумейкан изучили фрагменты метеорита Саттерз-Милл, который является обломками астероида-ровесника Солнечной системы, и нашли в них воду. Это открытие является еще одним подтверждением популярной гипотезы о том, что воду на нашу планету могли занести многочисленные кометы и метеориты, сообщает Naked science.

Метеорит упал на Землю в 2012 году. Ученым удалось собрать около 90 фрагментов общим весом примерно килограмм и выяснить, что это – углистый хондрит. Состав таких метеоритов повторяет состав Солнца, если не считать водорода и гелия, поэтому считается, что они сформировались вместе со звездой из того же протопланетного вещества. Ранее в них уже обнаруживали воду, что делает такие древние тела одними из основных кандидатов на роль «доставщиков воды».

Исследовав фрагменты хондрита Саттерз-Милл, японские ученые заметили в нем кристалл кальцита, в котором сохранилось крошечное включение воды и углекислого газа. Это говорит о том, что астероид сформировался на достаточном удалении от Солнца, где эти вещества могли кристаллизоваться. Он находился за пределами линии воды и углекислого газа, но ближе, чем снеговая линия моноксида углерода.

Астероид сформировался 4,6 миллиарда лет назад, в то время линии снега находились дальше сегодняшних. Вероятно, небесное тело сформировалось за пределами современной орбиты Юпитера и долгое время оставалось там, пока его случайно не вытолкнуло в сторону Земли.

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