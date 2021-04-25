Никол Пашинян ушел в отставку 25.04.2021, 10:29

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении покинул пост сегодня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов, сообщает ТАСС.

«Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы», — отметил он.

При этом Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, он будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета. «До проведения досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам», — сказал он.

На досрочных выборах Пашинян будет кандидатом на пост председателя правительства от партии «Гражданский договор».

«Хочу подчеркнуть, что наша партия «Гражданский договор» будет участвовать на досрочных выборах. Я буду кандидатом на пост премьера. Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа», — заявил он.

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