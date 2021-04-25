Жители Земли получили уже более миллиарда доз вакцины против COVID-19 25.04.2021, 10:37

США занимают первое место в мире по числу прививок.

Более 1 миллиарда вакцин против COVID-19 уже использовано во всем мире. Агентство «Франс-Пресс» (AFP) сообщило об этом со ссылкой на данные из официальных источников, передает «Голос Америки».

Менее чем через пять месяцев после начала вакцинации, жители 207 стран и территорий получили не менее 1,002 938 540 доз вакцин. Более половины, или 58% от этого числа, получили жители трех стран мира: США (225,6 млн доз), Китая (216,1 млн доз) и Индии (138,4 млн доз).

Однако по показателю доли вакцинированного населения лидирует Израиль, где вакцинацию прошло почти 60% взрослого населения. На втором месте - Объединенные Арабские Эмираты, где более 51% жителей получили по крайней мере одну дозу вакцины, Великобритания (49%), США (42%), Чили (41%), Бахрейн (38%) и Уругвай (32%).

Жители ЕС получили 128 миллионов доз, на данный момент вакцинирован 21% населения. Первое место по доле вакцинированного населения удерживает Мальта (47%), за которой следует Венгрия (37%). В Германии вакцину получили только 22,6% населения, в Италии – 19,9%.

На страны с низким уровнем доходов приходится всего 0,2% введенных доз. Приблизительно в 12 странах вакцинация еще не начиналась – среди них Танзания, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Чад, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Эритрея, Вануату, Самоа, Кирибати, Гаити и Северная Корея.

Несмотря на проблемы с имиджем, вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, является самой популярной в мире. Эту вакцину используют 156 стран и территорий. Вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, применяется в 91 стране, конкурирующая вакцина от Moderna - в 46 странах. Китайская вакцина Sinopharm применяется не менее чем в 41 стране, российский Sputnik V - в 32 странах, за ним следует еще одна китайская разработка под названием Sinovac, которую применяют в 21 стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».