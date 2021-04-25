Москва паникует из-за турецких «Байрактаров» для Украины 6 Михаил Самусь, «Главред»

25.04.2021, 10:56

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Иллюстрационное фото

Проблема для Кремля значительно шире, чем просто продажа оружия, против которого бессильны российские ПВО.

Раздраженность России из-за передачи Турцией Украине беспилотников Байрактар TB2 заключается не только в беспилотниках. Действительно, их покупка — это одно из важных направлений сотрудничества, но проблема значительно шире.

Кремль очень раздражает, что Турция полностью поддержала украинскую позицию по Крыму, в частности — развитие и начало работы Крымской платформы, а также поддержала совместное развитие на различных направлениях военно-технического сотрудничества.

Кроме того, есть еще один проект — Bayraktar Akıncı, который разрабатывается совместно Украиной и Турцией. Это — стратегические ударные беспилотники, у которых будут украинские двигатели. К тому же, Турция начинает строить для Украины четыре корвета для ВМС Украины.

Сегодня Турция фактически — наш основной военно-технический партнер, потому что она наиболее активно сотрудничает с Украиной в этой области. У нас есть несколько проектов в разных сферах и каждый из них усиливает Украину в противодействии российской агрессии.

Как Россия может помешать сотрудничеству двух стран? Стоит заметить, что первый шаг в сторону Турции она уже сделала, когда власти запретили россиянам туда летать. Но больше этого может ничего и не произойти, потому что на самом деле у России нет серьезных рычагов влияния на Турцию, кроме военного. Это мы хорошо видели в последний месяц, когда Россия запугивала всех тем, что нападет на Украину, если та не поступится своими интересами на Донбассе, а Запад не прекратит ее поддержку.

Запад, за исключением Германии, которая влезла в газовое сотрудничество, не зависит от России. Все наоборот — это Россия зависит от Запада и именно это мы наблюдаем в санкционном противостоянии между РФ и США — Штаты объявляют санкции, а Россия лишь угрожает наступлением, потому что не имеет возможности что-либо сделать. Потому что если РФ действительно могла бы как-то насолить Турции, она бы уже давно это сделала.

Единственным примером военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией является приобретение последней зенитно-ракетных комплексов С-400. Но и здесь единственное, чем может помешать Россия — просто больше перестать их продавать. Тем более, что Турция могла бы приобрести эти комплексы просто ради того, чтобы получить российские технологии и в дальнейшем удачно им противодействовать. Ибо совпадение это или нет, но во время Нагорно-Карабахского конфликта турецкие Байрактары эффективно уничтожали российские противовоздушные комплексы.

Михаил Самусь, «Главред»

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