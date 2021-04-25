Индия четвертый день подряд обновляет мировой рекорд по COVID-19 25.04.2021, 11:18

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Медицинские учреждения переполнены.

В Индии четвертый день подряд фиксируют мировой антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки на фоне коллапса медицинской системы страны.

Об этом сообщает BBC.

За минувшие сутки в стране обнаружили еще 349 691 случай заражения коронавирусом — наибольшее количество за все время пандемии в мире. Накануне в Индии зафиксировали 346 786 случаев. Также в стране новый рекорд по количеству смертей — 2767. В общем число больных в Индии приближается к 17 млн, выздоровели более 14 млн пациентов, умерли — более 192 тысяч.

Страна занимает второе место по количеству выявленных случаев COVID-19 в мире. Первое — у США (почти 33 млн случаи), третье — у Бразилии (более 14 млн).

Соединенные Штаты заявили, что очень обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Индии. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США тесно сотрудничают с правительством страны, чтобы увеличить количество поставок. В частности, в больницах не хватает кислорода.

Медицинские учреждения переполнены, поэтому некоторым пациентам приходится отказывать в госпитализации. Индийское правительство размещает поезда и воздушные силы для транспортировки запасов кислорода в районы, пострадавшие больше всего, в том числе в Дели. Там в больнице Jaipur Golden из-за нехватки медицинского кислорода уже умерло 25 пациентов с COVID-19. Власти заявили, что направят туда 3,6 тонны кислорода.

Twitter по запросу Индии удалил записи с критикой борьбы с COVID-19 в стране

"Вы можете видеть этих пациентов: они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, им нужен кислород с большим потоком. Если кислород остановится, большинство из них умрет", — рассказала врач одной из больниц.

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