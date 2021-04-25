Кто из Совбеза первым застрелит Лукашенко? 19 25.04.2021, 11:41

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Соблазн велик.

«Супердекрет» Лукашенко вряд ли обезопасит диктатора, пишет в своем телеграм-канале белорусский журналист Игорь Ильяш:

— Понятно, чего хочет добиться этим декретом сам Лукашенко — «гарантий» для своей семьи и ближайшего окружения. Но в действительности эффект от подобного решения будет равен нулю.

1) Декрет противоречит действующей Конституции, ведь по Конституции, если президент не может исполнять свои обязанности, то его полномочия переходят к премьер-министру. Поэтому с юридической точки зрения значение подобного документа ничтожно.

Если случится, что «завтра нет Лукашенко», то все декреты и указы диктатора потеряют всякий смысл — они не будут стоить той бумаги, на которой написаны. Все будет зависеть исключительно от того, на чьей стороне окажется в этот момент сила — на стороне народа или генералов правительственной хунты. Таков закономерный результат долгосрочного правового дефолта.

2) Декрет не обезопасит Лукашенко от дворцового переворота. Думаю, даже наоборот — подобные риски только вырастут. Ведь в случае смерти Лукашенко Совбез получает НЕОГРАНИЧЕННУЮ власть в стране. Поэтому если у кого из членов Совета безопасности внезапно проснутся политические амбиции, то декрет Лукашенко станет для них безумным соблазном — теперь можно будет в одно мгновение сорвать джекпот.

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