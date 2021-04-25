Ученые обнаружили на дне швейцарского озера затерянное поселение, которому три тысячи лет 25.04.2021, 11:59

3,882

Экскаватор случайно поднял из воды многочисленные деревянные сваи и керамические черепки.

Археологи обнаружили 3000-летнее поселение бронзового века на дне озера Люцерн недалеко от города Люцерн в центральной Швейцарии.

Об этом рассказывает Нeritage daily.

Озеро Люцерн - это пресноводное озеро площадью 114 квадратных километров. Уровень воды в озере поднялся примерно на 5 метров и затопил все археологические находки в мелководном бассейне озера.

На сегодняшний день не было никаких свидетельств наличия затопленных поселений в районе озера Люцерн, поскольку дно озера состоит из толстых слоев отложившейся грязи, которые можно исследовать только во время более крупных строительных проектов.

Однако в марте 2020 года, в ходе работ по прокладке трубопровода экскаватор поднял из воды многочисленные деревянные сваи и керамические черепки. Археологи определили, что это - доисторическая древесина из древней деревни, построенной из домов на сваях.

Образцы древесины и керамики были отправлены на датирование - результаты показали, что деревня датируется примерно 1000 годом до нашей эры, что делает ее самым ранним зарегистрированным человеческим поселением в районе Люцерна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».