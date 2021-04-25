Орден от П. на Ж. Алексей Мельников

25.04.2021, 12:11

4,810

От жириновщины в России хочется вымыть руки.

Путин наградил орденом «За заслуги» 1-й степени Жириновского. Предыдущие три степени Ж. уже собрал. Теперь «полный бант».

О Ж. и его «соколах» из раннего, начала 90-х Минкина, близко к тексту: «Это высунулась из темноты бритая морда».

Так сказать, сказка о разрушенном времени. Все мы его дети.

Когда рушится закрепленный порядок вещей и наверх выходит те, кто в иных обстоятельствах никогда бы там не оказался. «Моторолы» с бензоколонок.

Но у жириновщины, влившейся в путинский курс даже стилистически – особое место, и правильно ее награждают. Когда Захарова (постоянно) и Лавров (временами) хамят, то это слепок словесной распущенности и хамства, которые привнес в нашу политику Ж. Со временем это стало обычным.

Содержательно, в общем, когда-то маргинальные взгляды Ж. стали одним из стрежней путинской политики (неприятие западных стран, федеральные округа, уничтожение федерализма).

Один мой остроумный коллега как-то сказал Ж.: «Путин сделал то, что вы хотели – реализовал ваши идеи». По его словам, Ж. сказанное не понравилось в том смысле, что наверху не он, а П.

От жириновщины хочется вымыть руки.

Алексей Мельников t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».