Героиня витебской забастовки Каролина Терентьева: Мы готовы действовать более решительно 1 25.04.2021, 12:19

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Фото: tut.by

Стачка на «Спецавтобазе» продолжает кипеть.

Все помнят забастовку на Витебской спецавтобазе, когда не на шутку переполошились все чиновники и прокурор Витебска.

Следом за которой в городе появилась и первая бастующая девушка Каролина Терентьева. Сайт сообщал, что смелая девушка подала заявку на проведение митинга работников «Спецавтобазы», который должен состояться в Витебске 7 мая. Заявленное количество участников - до 100 человек.

«Все прекрасно понимают, что митинг никто не разрешит, но главной целью тут является не сам митинг, а донести до руководства предприятия, что обстановка на спецавтобазе с прошлой забастовки не утихла, а продолжает кипеть, и если власти не предпримут какие-либо шаги на встречу для разрешения ситуации, мы готовы действовать более решительно, и молчать не собираемся!», - сообщила ТГ-каналу «Баста!» Каролина Терентьева.

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