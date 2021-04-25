Жизнь взаймы: куда заведут Таракана китайские кредиты? 25.04.2021, 12:39

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Данные Министерства финансов приоткрыли завесу тайны над долговой кабалой.

Последнее десятилетие Китай активно предлагает развивающимся странам финансовую помощь в виде коммерческих кредитов. Основным отличием такого вида кредитования от займов международных организаций (таких, как МВФ и Всемирный банк), является упрощенная процедура оформления и длительный срок кредитования. Например, Государственный банк развития Китая готов предоставлять заемные средства на срок 10-15 лет, что практически исключает европейская практика государственных займов, пишет «Бусел».

Однако у китайской щедрости имеется и обратная сторона. Платой за быструю процедуру получения кредита становится рыночная процентная ставка, превышающая 4,5% годовых, а в отдельных случаях доходящая до 7%. Комиссия за выдачу таких кредитов может доходить до 1% от тела кредита. Еще одной особенностью китайского кредитования, которая подтвердилась в ходе нашего расследования, является секретность условий китайских кредитов. Одним из пунктов кредитного договора является соглашение о неразглашении условий кредитования. Поэтому найти информацию о китайских кредитах Беларуси крайне сложно. Следы этой кредитной истории дает (и то весьма приблизительно) отчетность белорусского Минфина.

Поэтому реальный размер китайских заимствований Беларуси может быть намного больше, чем сообщают об этом официальные источники.

ОДИН КРЕДИТ, ОДИН ПУТЬ

Хотя Беларусь и Китай имели интенсивную торговлю уже в начале нулевых, финансовая сфера сотрудничества двух государств находилась в состоянии покоя до мятежа на востоке Украины 2014 года. Конфликт, спровоцировавший заморозку российско-украинских отношений, заставил Китай отказаться от планов по продвижению своих интересов в Восточной Европе через Украину и обратить пристальное внимание на Беларусь. С этого момента Беларуси была отведена ключевая роль в реализации китайской инициативы «Один пояс и один путь», предполагающей укрепление (или контроль) сотрудничества с государствами-транзитерами китайских товаров, а также странами, чьи ресурсы находятся в сфере интересов Китая.

С этого момента экономика Беларуси начала получать от государственных банков Китая несвязанные кредиты, то есть кредиты на любые цели с засекреченной кредитной ставкой.

В период с 2015 по 2019 год (данные за 2020 год недоступны) Беларусь получила от КНР несвязанных кредитов на сумму $3,41 млрд.

Рекордным по объему привлечения несвязанных кредитов стал 2019 год. Из чуть более чем $600 млн, полученных Беларусью от КНР, €100 млн были предоставлены «Беларусбанку» для развития национальной экономики Банком развития Китая и $500 млн — Шанхайским филиалом Банка развития Китая Министерству финансов Беларуси. Помимо известных нам несвязанных кредитов, полученных Беларусью в период с 2015 по 2019 год, существует еще один заем в размере $1 млрд, полученный от Китая в 2008-2009 году, данных о нем в открытых источниках нет.

Также были открыты две кредитные линии на $15 и $7 млрд для финансирования инвестиционных проектов. Насколько нам известно, кредитный лимит по данным линиям не выбран даже наполовину. Процентная ставка по кредитным линиям также не публикуется.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ

Завесу тайны над китайскими кредитами, тщательно оберегаемую правительством Беларуси, нам позволили приоткрыть данные Министерства финансов.

По состоянию на 2020 год внешний государственный долг Беларуси составлял $18,6 млрд, то есть по $2 тыс. на каждого белоруса. Много это или мало — определяется в каждом конкретном случае в зависимости от соотношения госдолга с ВВП страны. В случае с Беларусью внешний долг государства составляет 30% его ВВП. В 2019 году внешний долг Беларуси составлял $17,1 млрд. Таким образом, налицо явная тенденция к увеличению долговой нагрузки государства.

Отчет Минфина дает очень интересную картину с процентами и сроками кредитов по внешнему долгу. Так, средний срок погашения внешних заимствований в 2020 году составил 14,5 лет, в 2019 году этот показатель составлял 14,8. Увеличение государственного долга и параллельное с ним снижение среднего срока погашения внешних заимствований говорит о том, что Беларусь активно перекредитуется, привлекая кредиты сроком погашения до 15 лет для погашения более краткосрочных обязательств.

Параллельно с этим процессом происходит снижение средней процентной ставки по внешним заимствованиям. В 2019-м она составляла 4,5% в 2020-м — 4%. Таким образом, Беларусь привлекает более дешевые и краткосрочные кредиты для погашения длинных кредитов с большим процентом.

Общий кредитный портфель Беларуси можно рассчитать, исходя из данных открытых источников, но и эта информация говорит о закредитованности государства довольно дорогими кредитами. Долг Беларуси перед Российской Федерацией составляет более $8 млрд, ставка российских кредитов Союзному государству не превышает 3%.

Считается, что Россия является крупнейшим кредитором Беларуси, но так ли это на самом деле? Судя по среднему проценту погашения долговых обязательств, пока что да.

ШЕЛКОВАЯ УДАВКА

Китайские кредиты Беларуси, в том числе коммерческие, предоставляются по гарантии правительства страны-заемщика, что автоматически делает их частью государственного долга. Привлекательным моментом в этой схеме в момент получения кредита является упрощенная процедура оформления. Платой за доступность становится повышенная ставка годовых – свыше 4 процентов, а также повышенный процент комиссии.

В 2020 году Беларусь привлекла $2,4 млрд в виде евробондов, облигаций на российском финансовом рынке, кредитов правительства РФ и Евразийского фонда стабилизации и развития. Данные заимствования позволили снизить процентную ставку по внешнему долгу.

С учетом долга РФ и привлеченных в 2020 году заимствований оставшаяся часть госдолга Беларуси, процентная ставка по которой превышает 4,5%, составляет $7,7 млрд.

Данная сумма как раз укладывается в размер долгосрочных кредитов, полученных за последние 12 лет от КНР, в том числе и по кредитным линиям, обслуживание которых легло на бюджет Беларуси. В таком случае объем дорогих китайских кредитов равен 14% ВВП Беларуси.

Платой за такое сотрудничество, помимо долга и процентов, стала экспансия китайских товаров на белорусском рынке. По «странному» совпадению, с 2008 года, то есть с момента получения первых кредитов от КНР, в Беларуси началась экспансия китайских товаров. Результатом такого сотрудничества стала чудовищная диспропорция в торговом балансе с КНР, когда объем китайского импорта превысил белорусский экспорт в 7 раз, составив 3,4 млрд. Такая диспропорция во внешней торговле просто выкачивает валюту из Беларуси, уничтожая внутреннее производство и создавая валютный дефицит.

Понятно, зачем Китаю нужно такое сотрудничество. Открывая иностранные рынки для своих товаров, Китай буквально высасывает экономические ресурсы из стран-партнеров. Другим аспектом является долговая кабала, в которую Китай загоняет развивающиеся страны. Получив долгосрочные кредиты под высокий процент, страны попавшие в зависимость от КНР, не получают реструктуризации по кредитам и вынуждены рассчитываться своими ресурсами. Ярким примером является Венесуэла, которая набрала у КНР кредитов на $50 млрд и рассчитывается по ним своей нефтью. Другим отрицательным примером стала Шри-Ланка, которая из-за невозможности вовремя рассчитаться за китайский кредит в размере $1,3 млрд, была вынуждена отдать китайской госкомпании порт, построенный на эти средства. Аналогичным примером стал Таджикистан, вынужденный отдать Китаю месторождения меди за списание части долга перед КНР в размере $1,1 млрд, при этом Таджикистан должен КНР еще $7 млрд.

Однако нам непонятно, зачем такое сотрудничество нужно Беларуси. Политика многовекторной диверсификации от Лукашенко фактически загнала Беларусь в долговую яму, из которой можно выбраться или заимствуя деньги у соседей, или отдав Китаю наиболее лакомые кусочки белорусской экономики, например, «Беларуськалий».

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