Итог апрельского обострения Игорь Яковенко

25.04.2021, 13:11

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Кремль стал вести себя еще более бессмысленно.

Промежуточные итоги апрельского обострения. Шойгу дал команду начать отвод войск, сосредоточенных у границ Украины и в оккупированном Крыму.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны».

Шойгу поставил задачу генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ приступить с 23 апреля к возвращению войск, до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий. Как и предполагали многие эксперты, все это громыхание орудиями убийства у границ Украины было спектаклем, затеянным ради давления на Украину и Запад.

Что в итоге. Потрачено немыслимое количество средств, вполне сопоставимое с теми, которые Путин в своем послании обещал раздать подведомственной популяции. Напугать Зеленского так чтобы он с перепугу согласился на самоубийство путем выполнения Минских соглашений в той последовательности, в какой хочет Кремль, не получилось. Маловероятно, что кто-то в Кремле на это рассчитывал. Единственный итог – звонок Байдена. Если сопоставить средства, потраченные ради единственного звонка одного абонента, то это, видимо, самый дорогой тариф в мире под названием «Байден, позвони Путину!».

Еще одним итогом апрельского обострения стало набирающее силу международное движение под девизом: «Освободим свои страны от российских дипломатов!». Лидерство захватила Чехия: выслано 18, на очереди еще 70 российских дипломатов. США, Польша, Болгария, Словакия в движении участвуют, но пока заметно отстают от лидирующих чехов. Похоже, что милая традиция ведомства Лаврова наводнять посольства и консульства шпионами и диверсантами несколько поднадоела, а привычные ссылки на то, что «все так делают» уже не срабатывают. Поскольку совмещение дипломатической и шпионской деятельности, действительно, не является исключительно российской практикой, но всему же есть предел. Нельзя же все время прикрываясь дипломатией взрывать, травить и гадить на чужой территории. В итоге, ведомство Лаврова превращается в бессмысленное и даже вредное образование даже с точки зрения достижение тех имперских целей, которые ставит перед собой Путин.

Итоги апрельского обострения внутри страны тоже можно обозначить как «ни то, ни се».

Навальный все-таки был вывезен 20 апреля в гражданскую больницу г. Владимира, были проведены консилиумы, и он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование. В соответствии с просьбами его лечащих врачей и клиническими рекомендациями было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области. Все медицинские заключения и результаты обследований были сегодня переданы лечащим врачам Навального для получения их мнения через адвокатов и родственников. Его требования – допустить к нему тех врачей, которые его спасали и которым он доверяет, не выполнены, поэтому он продолжает голодовку. Группа врачей, в их числе лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева обратились к Навальному с просьбой прекратить голодовку мотивируя это тем, что: «Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого».

Акция протеста, организованная штабом Навального в поддержку своего лидера была названа «Финальная битва между добром и нейтралитетом», что соответствовало старому девизу Навального в «Живом журнале». Никакого «финала» не случилось, ни в плохом ни в хорошем смысле. Впрочем, хорошего финала, то есть выход Навального на свободу никто не предполагал, а вот пугающих прогнозов самого жесткого разгона протестующих и самого садистского месилова с посадками и уголовными сроками было немало. В итоге на акцию пришло много людей, а особых зверств силовиков не было. Кроме Санкт-Петербурга. Почему, например, в Москве десятки тысяч протестующих свободно шли по улицам и прямо в лицо полицейскому оцеплению беспрепятственно кричали «Путин – убийца!», «Свободу Навальному!» и «Нет войне!», а в Питере ОМОН зверствовал так же, если не хуже, чем в январе. Не стану строить конспирологические версии объясняющие эти перепады насилия хитроумным планом диктатора, или различиями нравов Собянина и Беглова. Не стоит искать скрытую логику и тайный смысл там где нет логики и смыслов, ни тайных, ни явных…

В 1769 году, во времена екатерининского «либерализма» в Санкт-Петербурге выходил журнал под названием «Ни то, ни се». В нем не было ни структуры, ни какого-то принципа подбора материалов. Поэтому никто его особо не читал. В результате журнал прожил полгода и почил в бозе. После 21 года пребывания на российском троне Путин стал вести себя еще более бессмысленно чем издатели того журнала – однодневки 18 века…

Игорь Яковенко blogspot.com

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