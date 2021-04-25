Германия поддержала санкции МОК против Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова 1 25.04.2021, 13:23

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Их не допустят на все мероприятия под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

Германия поддерживает санкции Международного олимпийского комитета в отношении руководства Национального олимпийского комитета Беларуси, говорится в ответе правительства ФРГ на запрос депутатов бундестага от фракции левых (Die Linke) на тему немецко-белорусского сотрудничества до и после президентских выборов 9 августа 2020 года, сообщают naviny.online.

«Федеральное правительство приветствует решение исполкома Международного олимпийского комитета временно лишить полномочий руководство Национального олимпийского комитета из-за несоблюдения Олимпийской хартии», — отмечается в документе.

Кроме того, немецкое правительство заявило о готовности помогать белорусским спортсменам, которые подверглись репрессиям, соответствующие меры будут с ними согласовываться.

7 декабря 2020 года МОК временно запретил на тот момент «президенту» Национального олимпийского комитета Беларуси Александру Лукашенко и его старшему сыну — первому вице-президенту НОК Виктору Лукашенко участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета, включая Олимпийские игры.

Те же санкции были наложены на Дмитрия Баскова, в отношении которого ведет расследование Международная федерация хоккея (ИИХФ). Баскову запрещен въезд в Латвию, которая вместе с Беларусью должна была проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года, но после решения ИИХФ отменить матчи в Минске из-за проблем с безопасностью и ковидом теперь организует турнир самостоятельно. Басков подозревается в причастности к событиям, приведшим к смерти активиста Романа Бондаренко. Сам хоккейный функционер это категорически отрицает.

8 марта нынешнего года МОК не признал Виктора Лукашенко новым «президентом» НОК (был избран 26 февраля). Кроме того, не признаны полномочия избранного в состав исполкома НОК Дмитрия Баскова. Прочие санкции сохранены.

Старший сын Лукашенко и Басков по-прежнему не будут допускаться на все мероприятия под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Связь с Национальным олимпийским комитетом и другими членами нового состава исполкома поддерживается через генерального секретаря НОК Полину Головину.

Остальные меры:

- приостановление всех финансовых выплат белорусскому НОК, за исключением связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой национальной команды к Олимпийским играм и участием в них (прямые выплаты, минуя НОК);

- обращение к соответствующим международным федерациям с просьбой обеспечить участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм всех допущенных белорусских спортсменов без какой-либо политической дискриминации;

- приостановление любых обсуждений с НОК Беларуси вопросов организации будущих мероприятий МОК;

- просьба ко всем участникам олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации олимпийского движения.

МОК не будет приглашать и предоставлять аккредитацию высокопоставленным государственным служащим Беларуси для участия в Олимпийских играх.

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