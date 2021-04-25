Геополитический тупик Майкл Ходарковский, «Эхо Москвы»

25.04.2021, 13:41

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Фото: Getty Images

Путин мыслит категориями 1970-х годов.

Когда то, в далеком 1956 году, когда нынешнему президенту Путину было 4 года, британско-французские войска совместно с Израилем захватили Суэцкий канал, чтобы предотвратить его национализацию Египтом. В ответ Никита Хрущев пригрозил закидать Европу ядерными ракетами, а президент Эйзенхауер--экономическими санкциями участникам этой авантюры. В течение нескольких месяцев Суэцкий кризис был урегулирован. Но после него ни Франция ни Британия уже не могли претендовать на статус империи, неуклонно теряя свои колонии и имперский вес.

Потеря империи всегда болезненна. И во Франции, и в Британии ностальгия по империи оставалась у многих десятилетиями. Но ни та, ни другая не пытались восстановить империю силой, вновь пытаясь завоевать Алжир или Индию. А вот Россия, тридцать лет после развала СССР, никак не может смириться с распадом советской империи и отказаться от попыток ее восстановления силой оружия.

Спрашивается, почему бы не оставить Украину в покое? Ну, не хочет Украина, или по крайней мере подавляющее большинство украинцев, быть под каблуком Москвы или становиться частью России. И Беларусь не хочет, и Казахстан не хочет. Казалось бы, время понять, что военными угрозами и тем более полномасштабным вторжением этого не изменишь. Но нет, президент Путин остается в плену Киссинжеровской геополитики, не замечая что за последние полстолетия мир существенно изменился, и что мыслить категориями 70х годов, значит обречь себя на безуспешность.

А что если бы вернуться к реальности, отказаться от иллюзий величия Россия? Ведь факты говорят сами о себе: ВНД России меньше, чем ВНД штата Техас и чуть больше чем Южной Кореи, доля России в мировой экономике 3%, доля США 25%, а население России немногим больше населения Японии ютящегося на маленьких островах. Другими словами, ни экономически, ни демографически, Россия не конкуренто-способна в современном мире. Но это не останавливает людей в Кремле настаивать на том, чтобы Россия вместе с США и Китаем была одним из трех китов, на которых держится мир.

Казалось бы, вывод очевиден: отложить претензии на великую и могучую державу и оставить геополитические игры, которые от Украины до Сирии и Венесуэлы оборачиваются только национальным убытком. Почему бы не определить величие не запугиванием соседей и опасной игрой с оружием, а благосостоянием своего народа и своей страны. Но для этого надо изменить курс не только последних 20 лет, но и многовековой тенденции Российской империи, где почти всегда геополитические цели преследовались в ущерб экономическим.

Надежды на то, что кто то из официальных кругов задумается над вышесказанным мало. И это не только потому, что геополитика стала идеологией власти, но и потому, что власть не привыкла к альтернативным мнениям. Ведь чтобы задуматься над правильностью нынешнего курса, нужны дебаты и дискуссии не только в кулуарах Кремля, наличие политической оппозиции, терпимость к критике, свобода медиа, и принятие выборов как средства проявления общественного мнения. Словом, нужны элементарные принципы демократии.

Так и получается, без демократии серьезных изменений не произойдет, а без серьезных изменений не будет демократии. Вот такой геополитический тупик.

Майкл Ходарковский, «Эхо Москвы»

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