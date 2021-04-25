Храбрая девочка из Колорадо успешно сыграла с рысью в гляделки и выиграла 25.04.2021, 14:10

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Родители теперь называют дочь «рысьим психологом».

Хотя Риан Вудард еще очень мала, храбрости ей не занимать, ведь 5-летняя девочка не спасовала перед диким зверем, пишет 120.su.

Маленькая жительница Колорадо (США) играла в своем дворе, когда увидела рысь, преследовавшую кролика. Жертва хищницы ускользнула, а рысь принялась таращиться на Риан. Та тоже решила поиграть в гляделки и бесстрашно созерцала опасную гостью более 20 секунд. В итоге животное смутилось, почувствовало себя неуверенно и ретировалось. Только после этого девочка пошла в дом и заявила маме, что пока не будет играть на улице, ведь там рысь.

Родители теперь полушутя называют дочурку «рысьим психологом», но им все-таки страшно представить, что могло бы случиться. Лишь недавно в Северной Каролине (США) произошло нападение рыси на женщину, так что животные эти могут быть и агрессивными, и опасными.

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