Ученые обнаружили рядом с Солнечной системой уникальный объект
- 25.04.2021, 14:59
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Он оказался втрое ближе, чем предполагалось.
Американские ученые из Университета Огайо наткнулись на уникальную черную дыру, которой удалось побить два астрономических рекорда.
О необычном открытии пишет ВВС.
По словам специалистов, эта черная дыра расположена ближе всех прочих к нашей Солнечной системе - расстояние до нее почти в три раза меньше, чем до предыдущего "рекордсмена" (от Земли ее отделяет 1500 световых лет).
Эта черная дыра по размерам - крошечная, и для классификации ученым придется придумывать новую категорию.
Авторы открытия уже окрестили новую черную дыру "Единорогом" за ее уникальность и рекордно близкое расстояние к нашей Солнечной системе.
"То, что такую черную дыру удалось найти в нашей галактике - потрясающая новость. Тем более что метод, с помощью которого она была обнаружена, может помочь найти и другие черные дыры звездной массы, которые пока не удавалось обнаружить традиционными методами", - добавил возглавляющий в Европейском космическом агентстве департамент астрофизических исследований Оливер Йенрих.