Ученые обнаружили рядом с Солнечной системой уникальный объект 25.04.2021, 14:59

2,896

Он оказался втрое ближе, чем предполагалось.

Американские ученые из Университета Огайо наткнулись на уникальную черную дыру, которой удалось побить два астрономических рекорда.

О необычном открытии пишет ВВС.

По словам специалистов, эта черная дыра расположена ближе всех прочих к нашей Солнечной системе - расстояние до нее почти в три раза меньше, чем до предыдущего "рекордсмена" (от Земли ее отделяет 1500 световых лет).

Эта черная дыра по размерам - крошечная, и для классификации ученым придется придумывать новую категорию.

Авторы открытия уже окрестили новую черную дыру "Единорогом" за ее уникальность и рекордно близкое расстояние к нашей Солнечной системе.

"То, что такую черную дыру удалось найти в нашей галактике - потрясающая новость. Тем более что метод, с помощью которого она была обнаружена, может помочь найти и другие черные дыры звездной массы, которые пока не удавалось обнаружить традиционными методами", - добавил возглавляющий в Европейском космическом агентстве департамент астрофизических исследований Оливер Йенрих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».