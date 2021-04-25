закрыть
25 апреля 2021, воскресенье, 15:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые обнаружили рядом с Солнечной системой уникальный объект

  • 25.04.2021, 14:59
  • 2,896
Ученые обнаружили рядом с Солнечной системой уникальный объект

Он оказался втрое ближе, чем предполагалось.

Американские ученые из Университета Огайо наткнулись на уникальную черную дыру, которой удалось побить два астрономических рекорда.

О необычном открытии пишет ВВС.

По словам специалистов, эта черная дыра расположена ближе всех прочих к нашей Солнечной системе - расстояние до нее почти в три раза меньше, чем до предыдущего "рекордсмена" (от Земли ее отделяет 1500 световых лет).

Эта черная дыра по размерам - крошечная, и для классификации ученым придется придумывать новую категорию.

Авторы открытия уже окрестили новую черную дыру "Единорогом" за ее уникальность и рекордно близкое расстояние к нашей Солнечной системе.

"То, что такую черную дыру удалось найти в нашей галактике - потрясающая новость. Тем более что метод, с помощью которого она была обнаружена, может помочь найти и другие черные дыры звездной массы, которые пока не удавалось обнаружить традиционными методами", - добавил возглавляющий в Европейском космическом агентстве департамент астрофизических исследований Оливер Йенрих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович