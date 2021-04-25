Путин «моргнул», показал слабость Тимоти Эш, «Новое время»

25.04.2021, 15:12

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Теперь он еще больше выглядит, как заурядный бандит.

Интересно наблюдать, как из Москвы исходит риторика о том, что Россия отводит свои силы от границы с Украиной, в качестве шага к деэскалации, и что каким-то образом Путин всех обыграл.

Я немного сомневаюсь в этом по ряду причин:

Во-первых, простите, но я чуточку не доверяю Путину, и не уверен, что обещания Шойгу отвести российские войска можно принимать за чистую монету. Почему мы должны доверять Москве после Оранжевой революции (помните то отравление Ющенко), Грузии, Крыма, Донбасса, Литвиненко, Скрипаля, взрывов боеприпасов в Чехии, вмешательства в выборы в США, попытки государственного переворота в Черногории, Навального и Новичка, допинга на Олимпийский играх и прочего?

Действительно, Россия отводит большую часть вооружений, в то время как, полагаю, одним из результатов этих учений является то, что в настоящее время в Крым и в регион по-тихому передислоцируется большое количество войск. Все больше войск постоянно находятся в пределах досягаемости Украины. Следует также отметить, что военно-морские учения в Азовском море продолжаются, а Керченский пролив, по всей вероятности, будет закрыт для украинских военно-морских судов и, вероятно, гражданских до октября. Это окажет экономическое давление на Украину.

Исходя из текущих военных условий Россия все еще обладает преимуществом, и гораздо более способна сейчас в очень короткие сроки перейти в режим вторжения.

Во-вторых, если Россия действительно идет на деэскалацию, то не является ли победителем Байден? Он использовал кнут (санкции) и морковку (предложение встречи на высшем уровне), чтобы поощрить Путина к деэскалации.

И, конечно, это только показывает Байдену, что санкции работают, и он может их вводить, чтобы навредить Путину, если Навальный умрет или если Россия совершит больше злонамеренных поступков.

В-третьих, что на самом деле получил Путин?

Ладно, он получил предложение о встрече на высшем уровне, но ее могут с легкостью отменить, особенно, если Навальный умрет. Но действительно ли Байден поддается обаянию Путина, как предполагает этот смехотворный комментарий в статье Financial Times? Значит, Байден перестанет считать Путина убийцей и увидит в нем милого парня, которого просто неправильно поняли?

Путин продемонстрировал, что может быстро разместить большие силы на границе с Украиной, чтобы испытать и запугать, но в конце концов, он моргнул, он показал слабость. И что-то мы не видели, как украинцы задрожали или пошли на уступки. Они противостояли его агрессии даже при несущественной западной поддержке. Я не думаю, что происходящее за последние несколько недель как-то изменит украинский курс. Украинцы прекрасно понимают, кто их противник, и они хорошо его знают. И представьте себе даже Зеленский, который был избран за миротворческие обещания, теперь понял, чего хочет Путин и как ему реагировать — даже он понимает, что с Путиным умиротворение не пройдет.

В конечном итоге Путин вышел из ситуации, выглядя как большой бандит, а не приверженец компромисса. И я не думаю, что это удержит западные страны от предоставления дальнейшей военной поддержки Украине. Скорее наоборот, поскольку я думаю, что они все больше будут осознавать, что Россия сейчас является самой большой угрозой миру в Европе, и украинцы — их лучший шанс на защиту от дальнейшего продвижения России. Потихоньку члены НАТО продолжат вооружать и тренировать Украину. Примечательно, что даже Эрдоган противостоял Путину и соглашался продолжать поставки военных беспилотников, несмотря на предупреждение Путина болезненным запретом туризма.

А как же мирные переговоры по Донбассу?

Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. В ответ Путин заявил, что готов предложить Зеленскому встречу в Москве для обсуждения двусторонних отношений, но о мире на Донбассе Зеленскому нужно сначала говорить с лидерами «ЛДНР». Мы все знаем, что это не сработает и не произойдет. Кто эти лидеры «ЛДНР»? Они меняются почти ежемесячно по указанию Москвы. Конфликтом на Донбассе движет Москва, и любые мирные переговоры должны вестись на государственном уровне, в соответствии с нормандским форматом переговоров и Минском-2. Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с лидерами «ЛДНР», поскольку это будет означать, что конфликт является гражданской войной, а это не так. Если Зеленский сделает это, его ожидают в Киеве протесты и возможный переворот, что именно то, чего хочет Путин, делая такое предложение. Но Зеленский, похоже, не уступал ни одной позиции в мирных переговорах или в вопросах, связанных с союзником Путина Виктором Медведчуком или закрытыми пророссийскими телеканалами.

Итак, что Путин получил?

На самом деле, не очень много. Может, это не проблема, но остается вопрос, почему он возился со всем этим, ведь можно даже утверждать, что в результате он вышел из ситуации даже более слабым? Ответ, скорее всего, заключается в том, что это еще не все. Вспомните Кавказ 2008 года и российские военные учения на Южном Кавказе. Российские свертывания этих учений оказались самым опасным моментом, так как войска были перенаправлены атаковать Грузию. Как предупредил меня один российский военный наблюдатель, в то время как многие войска находятся в движении, ситуация является наиболее опасной, поскольку такие, казалось бы, безобидные действия могут маскировать весьма злонамеренные начинания.

Тимоти Эш, «Новое время»

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